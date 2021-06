Paolo Guerrero tras caída con Colombia en Eliminatorias: “Esto todavía no acaba”

Perú sigue sin levantar cabeza. La selección cayó nuevamente en las Eliminatorias a Qatar 2022, esta vez su verdugo fue Colombia y lo hizo en el Estadio Nacional de Lima por un contundente 3-0. Paolo Guerrero reapareció con la camiseta nacional , pero no pudo evitar la derrota de la Bicolor. Al final del partido tuvo fuertes declaraciones.

“Triste por el resultado, obviamente, porque nuestro objetivo era ganar. El resultado no nos ayuda, pero luchamos hasta el final. La expulsión de Miguel nos complicó. Es una falta dudosa, no se si agredió al jugador de Colombia. No quiero hablar del arbitraje. Hay que valorar el esfuerzo de cada uno. Es difícil volverse a juntar, venimos de una serie negativa; esto todavía no acaba. Tenemos que buscar el resultado en Ecuador ”, sostuvo.

El ‘Depredador’ no jugaba con la Blanquirroja desde el pasado noviembre del 2019, cuando los dirigidos por Ricardo Gareca se enfrentaron en un duelo amistoso justamente contra los cafeteros. Aquella vez, el cuadro patrio perdió 1-0 y el ‘Depredador’ jugó los noventa minutos.

Paolo no pudo estar en las primeras cuatro fechas porque sufrió una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla derecha, lo que le alejó de las canchas siete meses sin pisar el césped. Sin embargo, luego recayó y tuvo una tendinitis en la rodilla operada, ya superada. Esta noche nuevamente se puso la cinta de capitán de Perú.

Paolo Guerrero no jugaba con Perú desde noviembre del 2019. Foto: Twitter

“Hay que mejorar. Este grupo no puede perder esa mentalidad ganadora que tenía . Lo hemos conversado y tenemos que volver lo que nos llevó al éxito. Ahora a mejorar, estamos tristes por el resultado. A continuar trabajando, que es lo que nos va a ayudar. Tenemos un partido ahora y hay que tratar de sacar esos 3 puntos, que los necesitamos urgentemente. Este partido ya pasó”, agregó en Movistar Deportes.

“Ha sido difícil, creo que el equipo no ha perdido voluntad, simplemente los resultados no nos han ayudado. El equipo tiene que continuar, levantar cabeza y retomar esa confianza que teníamos para jugar . Yo valoro el sacrificio y el corazón dentro del campo”, finalizó Guerrero luego del cotejo.

