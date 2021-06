Recuperar el terreno perdido en el proceso mundialista es el objetivo principal hoy de Perú cuando enfrente a Colombia en el Estadio Nacional por las Eliminatorias a Qatar 2022. Tras la suspensión de la fecha doble de marzo, la Bicolor volverá a la acción con jugadores con mayor rodaje y algunos con un nivel superlativo: Tapia calificado como el jugador de Celta de Vigo; Yoshimar Yotún, campeón de la Liga Mexicana; André Carrillo, campeón en Arabia; Cueva viene de anotar goles; por nombrar algunos.

La Bicolor, con un punto en la tabla de posiciones (empate con Paraguay) que lo coloca casi al fondo de la tabla , deberá dejar atrás las derrotas ante Brasil, Chile y Argentina, para salir a vencer a la siempre complicada Colombia con algunas bajas. Y es que no todo es color de rosa para Ricardo Gareca. Si bien recuperó al capitán y goleador, Paolo Guerrero, quien estuvo ausente en las primeras fechas por lesión, el ‘Tigre’ no podrá contar con Edison Flores por desgarro y Christofer Gonzales delicado de salud. Sin embargo, el técnico cuenta hoy con opciones para reemplazarlo. Eso sí, las ausencias juegan a favor del misterio que ha implantado el comando técnico de cara al once titular.

Gareca no descartó la posibilidad de cambiar de sistemas o de nombres ante los cafeteros y todo hace indicar que será así. Días previos al partido, se atrevió a probar un sistema con tres hombres al fondo , pero en la práctica de ayer echó al campo un equipo bajo el sistema 4-2-3-1, cuya particularidad es ver a Luis Advíncula como extremo derecho, una posición en la que ya jugó vistiendo la camiseta de la selección en un amistoso en noviembre del 2019 precisamente ante Colombia. Todo lo definirá horas antes del cotejo.

Cabe señalar que el rival llega dolido por la goleada (6-1) sufrida a manos de Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias. El ‘Tricolor’ es séptimo con 4 puntos y buscará sorprender a la selección peruana sin James Rodríguez y Radamel Falcao.

Este encuentro significará el debut de Rueda con Colombia en las Eliminatorias Qatar 2022. El técnico dejó Chile tras los malos resultados conseguidos en el inicio de la competencia y aceptó el reto de dirigir a los cafeteros. Confiamos en que no será un debut con triunfo.

Eliminatorias

Hora Partido Estadio TV 3:00 p.m. Bolivia vs. Venezuela Hernando Siles Movistar Plus 5:00 p.m. Uruguay vs. Paraguay Centenario Movistar 7:00 p.m. Argentina vs. Chile Santiago del Estero Movistar Plus 7:30 p.m. Ecuador vs. Brasil José Pinheiro Movistar 9:00 p.m. Perú vs. Colombia Nacional Movistar

