¡Vuelven las eliminatorias! El partido Argentina vs. Chile EN VIVO, válido por la fecha 7 del proceso rumbo a Qatar 2022, se juega este jueves 3 de junio en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana), 8.00 p. m. (hora chilena) y 9.00 p. m. (hora argentina). Este nuevo clásico trasandino será televisado por TV Pública y TyC Sports en suelo albiceleste y podrá verse también en la plataforma Apurogol.

Argentina se ubica en el segundo lugar de la tabla, con 10 puntos, y venció a Perú en la última fecha. Chile, entretanto, ocupa la sexta posición con 4 unidades, y cayó 2-1 ante Venezuela en su cotejo de eliminatorias más reciente. Los gauchos quieren mantener su posición de privilegio, mientras que la Estrella Solitaria tratará de sumar 3 puntos para no quedarse atrás.

La labor de la Roja no será sencilla: en sus últimos 10 partidos contra Argentina, Chile solo ha ganado uno en los 90 minutos, sin contar las dos finales de Copa América en 2015 y 2016, que se definieron en penales. Ambos elencos tienen bajas importantes: Martín Lasarte no podrá contar con Arturo Vidal, mientras que Lionel Scaloni deberá alinear sin Sergio Agüero, quien no pudo viajar a Santiago del Estero.

¿A qué hora juega Argentina vs. Chile?

Perú: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Estados Unidos (Washington D.C., Miami, Nueva York): 8.00 p.m.

España: 2.00 a. m. (viernes 4)

Italia: 2.00 a. m. (viernes 4)

¿Qué canal transmite Argentina vs. Chile?

Argentina: TV Pública, TyC Sports, TyC Sports Play

Bolivia: Tigo Sports

Chile: Chilevisión, TNT Sports 3, TNT Sports 2, TNT Sports Go

Ecuador: Canal del Fútbol

Perú: Latina, Movistar Deportes.

Alineaciones de Argentina

Esta es la alineación confirmada de la selección argentina: Emiliano Martínez; Foyth, Romero, Martínez Quarta, Tagliafico; Paredes, Ocampos, De Paul, Di María; Messi y Lautaro Martínez.

Alineaciones de Chile

Esta es la probable alineación de la selección chilena: Bravo; Isla, Medel, Maripán, Mena; Aranguiz, Pulgar, Pinares; Meneses, Vargas y Sánchez.

¿Dónde ver Argentina vs. Chile?

El choque por las Eliminatorias Qatar 2022 será transmitido por TV Pública y TyC Sports en Argentina, por Chilevisión y TNT Sports en Chile, y por Latina y Movistar Deportes en Perú. Otra opción para ver el Argentina vs. Chile EN VIVO es Apurogol, portal que ofrece transmisiones de fútbol de las ligas de Argentina y otras partes del mundo en vivo y gratis. Revisa aquí cómo usarlo.

¿Cómo ver Argentina vs. Chile en Apurogol?

Ingresa al sitio web o a la app de Apurogol, busca en la lista de cotejos el Argentina vs. Chile y dale clic. En ese momento verás una lista de enlaces para ver el partido. Pulsa en cualquiera de ellos.

¿Cómo ver Apurogol por internet gratis?

Para ver los juegos a través de Apurogol debes acceder a esta dirección: apurogol.net. Una vez allí, elige el compromiso que deseas ver.

Luego, evita la primera, segunda y tercera pantalla, así como los botones llamativos que dicen ver partido porque son de publicidad. El cuarto cuadrado saldrá con un temporizador en 0, pulsa en él. El acceso a la web de Apurogol podría caerse por momentos, por lo que es mejor tomar precauciones.

También puedes ver los partidos disponibles en Apurogol, como el Argentina vs. Chile EN VIVO, al descargar su aplicación para dispositivos Android de 5.0 o más.

