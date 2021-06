Sumar de a tres es una tarea pendiente para la selección peruana en las Eliminatorias a Qatar 2022, es por ello que Ricardo Gareca no se niega a la posibilidad de hacer cambios de nombres y de sistema en el equipo el jueves, cuando la Bicolor enfrente a Colombia en el Estadio Nacional.

“Necesitamos sumar, y puedo estar analizado alguna situación o variante que se pueda presentar. Esas cosas son motivos de permanente observación. Ensayar, tuvimos un tiempo. Hubo muchachos que sí llegaron con anticipación y nos dio la posibilidad de observar algunas cosas”, señaló dejando incluso abierta la posibilidad de jugar al fondo con línea de tres, tal como lo confesó Miguel Araujo días atrás.

¿Y en la delantera?, pues el ‘Tigre’ dejó en claro que Paolo Guerrero tiene la primera opción de ser la carta de gol del equipo de todos, pero en estas circunstancias tampoco descartó jugar con dos hombres de punta ante el buen momento de Gianluca Lapadula.

“Son cosas que estamos evaluando, estamos viendo. Recién se fueron encontrando. Es muy poco el tiempo, pero queremos ver alternativas. He visto muy bien a Paolo, con muchas ganas. Las posibilidades de que juegue en las Eliminatorias y en la Copa América son muy altas. Lo que le falta es jugar y estamos tratando de que agarre ritmo en los entrenamientos. Contemplamos la posibilidad de que juegue desde el inicio ahora en las Eliminatorias y, bueno, queremos ver que no tenga molestias porque el partido con Colombia demandará un gran desgaste físico”, acotó para luego hablar del rival de turno. “Colombia ha dejado de ser una selección que especula, más allá de las tácticas que se puedan presentar. Ha crecido y empezó a tener determinado protagonismo. Rueda es un técnico de experiencia, conoce a su país, conoce a sus jugadores. Han salido partidos muy parejos, tengo gran respeto por su selección”.

Malestar por la Copa

Gareca no pudo ocultar su malestar por la poca seriedad con la que se está organizando la Copa América. “En este momento no veo seria la Copa, veo serias las Eliminatorias, que es lo que más me preocupa. La Copa no la veo como algo realmente planificado o que nos merezcamos los sudamericanos esto, que está ocurriendo por la incertidumbre que pasa en los países”, dijo tras dejar en claro que no le parece justo que se juegue nuevamente en Brasil.

“Lo que me interesa es que haya seriedad. Si me preguntan a mí, yo creo que todo Sudamérica está con problemas por la pandemia. No me parece que la Copa América se vuelva a disputar en el país en el que se disputó últimamente. Me parece lo más justo ver otras opciones”, argumento el ‘Tigre’, quien aseguró que aún no le confirman si es obligatorio vacunarse para asistir al torneo. Eso sí, dejó en claro que la Blanquirroja está en condiciones de recuperar terreno en las Eliminatorias en esta fecha doble. “Son partidos importantes, no definitorios, pero es necesaria una recuperación”.

Ricardo Gareca y la política

Ricardo Gareca aprovechó la conferencia previa al duelo ante Colombia para pronunciarse sobre la realidad política del país.

“Le deseo a la gente que pueda decidir con tranquilidad, que reine la cordura. Es lo único que puedo decir, desearle todo lo mejor al pueblo porque se merece lo mejor, es un pueblo maravilloso que está muy golpeado en todo aspecto. He escuchado las propuestas de los dos, y no elijo a ninguno. Como extranjero lo puedo decir. Nunca estuvo presente el deporte. Mientras el mundo apuesta por el deporte, en Perú el deporte brilla por su ausencia. Les deseo todo lo mejor”, expresó.

