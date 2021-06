A poco menos de dos meses para el inicio de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, alrededor de 10.000 personas que se ofrecieron como voluntarias para ayudar en la organización del evento han presentado su renuncia, según información publicada este miércoles por la cadena japonesa NHK.

El elevado número de colaboradores que dieron un paso al costado, un 12,5% del total requerido por el comité organizador, obedece a diversas causas, entre ellas el temor por la situación de la pandemia de coronavirus en tierras niponas y la propia disponibilidad de tiempo de los involucrados por el aplazamiento de los Juegos, agrega el medio.

No obstante, esta situación no representa un problema para la realización de la cita multideportiva, indicó el director ejecutivo del comité, Toshiro Muto. “Creo que hay gente a la que le resulta difícil participar en las actividades con el (nuevo) calendario. Tomaremos medidas como para que participen tanto en los Juegos Olímpicos como Paralímpicos, así que creo que no habrá problema”, manifestó Muto para NHK.

La fecha prevista para el inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio es el 23 de julio. Foto: AFP

Las renuncias de voluntarios para Tokio 2020 se han producido de forma paulatina desde febrero de este año, cuando varios centenares expresaron su rechazo a los comentarios sexistas del expresidente del comité organizador, Yoshiro Mori. Desde entonces, por diferentes motivos, la cifra fue creciendo hasta llegar a los 10.000 reportados actualmente.

Japón se mantiene en estado de emergencia

El recrudecimiento de la situación sanitaria en Japón provocará que, al menos hasta el 20 de junio, un mes antes del comienzo de los Juegos, Tokio y otras diez prefecturas se mantengan en estado de emergencia. Aunque desde el Gobierno manifestaron que los Juegos Olímpicos se desarrollarán con normalidad, funcionarios como el doctor Shigeru Omi, principal asesor del comité de expertos designado para la gestión de la pandemia, pidió reducir la escala del evento y fortalecer los sistemas de control del mismo.

Con información de EFE

