Sergio Agüero sobre la Copa América en Brasil: Buena decisión de Conmebol

Tras firmar su vínculo con el FC Barcelona, Sergio Agüero arribó a Argentina para sumarse a los trabajos de la Albiceleste con miras a los partidos ante Chile y Colombia por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 . Tras estos cotejos, el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni afrontará la Copa América que en un inicio iba a realizarse en tierras gauchas, pero que ahora sería en Brasil.

Ante este panorama, el exdelantero del Manchester City señaló que la Conmebol tomó una decisión correcta al cambiar de sede. “Estoy enterado, está claro que es una decisión que la tomó Colombia primero y ahora Argentina. Está claro que no la estamos pasando bien acá y creo que es una decisión correcta de la Conmebol ”, declaró a su arribo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El jugador de 32 años también fue consultado sobre Lionel Messi, con quien podría pasar más tiempo de quedarse en el FC Barcelona. “La selección estamos muy pocos días, conocernos se hace un poco difícil no solo con él, sino con el resto de compañeros, pero bueno, ahora que puedo estar en un mismo club, por ahí que será mucho más fácil”, añadió.

“ Siempre hablo con Messi, pero no puedo decir lo que decimos, es secreto ”, continuó el ‘Kun’ Agüero. Asimismo, reveló que le gustaría que su amigo se quede en el FC Barcelona. “Primero tiene que arreglar él, después ya veremos. Yo no puedo insistir, él es grande. Son cosas que estará viendo su representante con el club, obvio que me gustaría que esté él”, declaró.

