No solo la Bicolor llega con bajas sensibles para el duelo Perú vs. Colombia, el elenco cafetero también presenta algunas ausencias. En total, son cinco los jugadores que no estarán y que a continuación pasamos a detallarte.

Para la contienda de este jueves 3 de junio, Reinaldo Rueda no contará con James Rodríguez y Radamel Falcao, ambos por no estar en óptimas condiciones físicas.

Otro de los grandes ausentes será el volante del Shenzhen FC de China Juan Fernando Quintero. El motivo de su no convocatoria fue porque no podrá viajar por los protocolos de bioseguridad de esa nación para quienes deben salir del país y después regresar.

En el caso de Alfredo ‘El Búfalo’ Morelos, él sí recibió el llamado de Reinaldo Rueda; sin embargo, tuvo que salir de la lista de viajeros para el duelo ante la selección peruana tras dar positivo a coronavirus.

Por otro lado, un futbolista colombiano que tranquilamente podría haber integrado la lista de Reinaldo Rueda es Sebastián Villa, delantero de Boca Juniors.

El jugador xeneize cuenta con continuidad en su club, pero tras haber sido denunciado por violencia de género, la selección colombiana le cerró las puertas.

