Este martes 1 de junio, el entrenador de la selección nacional, Ricardo Gareca, brindó una conferencia de prensa previo al partido entre Perú vs. Colombia por la fecha 7 de las Eliminatorias Qatar 2022. El ‘Tigre’ no solo se refirió al encuentro en sí, sino también se dio un tiempo para hablar sobre las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo este domingo 6 de junio.

El estratega argentino resaltó que no tiene preferencias por ninguno de los dos candidatos (Keiko Fujimori y Pedro Castillo) , porque ambos no tienen propuestas en torno al deporte.

“Deseo que haya paz y tranquilidad, que puedan decidir con tranquilidad. Que reine la cordura, la tranquilidad y que de mi parte, es lo único que puedo decir. Desearle todo lo mejor porque se merecen todo lo mejor. Es un pueblo hermoso que ha estado muy golpeado en muchos aspectos”, empezó declarando el entrenador peruano.

El ‘Tigre’ también confesó confesó que escuchó las propuestas de ambos candidatos. “He escuchado atentamente las propuestas de los dos, en ninguno de ambos hubieron propuestas sobre el deporte y no tengo preferencias por ninguno. Como soy extranjero, no puedo decir. En un país que no existe el deporte, siguen pasando las cosas que siguen pasando. En Perú, el deporte brilla por su ausencia”, añadió.

Por último, tuvo un mensaje hacia el pueblo peruano, a quienes les deseo la paz y tranquilidad. “Que reine la paz y tranquilidad. Que el pueblo se merezca lo que realmente merezca. Espero que nosotros podamos seguir dándoles alegrías”, finalizó el argentino.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.