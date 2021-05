Ricardo Lagos: “Dicen que Alianza formó un equipo para segunda... A ver que nos ganen”

Ni Hernán Barcos, ni Jefferson Farfán. El hombre del momento en Alianza Lima es Ricardo Lagos. Con tres goles en su haber, el futbolista de 25 años no solo se adueñó de la banda izquierda, sino que ha demostrado que en cada partido, la entrega y actitud no se pueden negociar. ‘Richi’, como le dicen algunos, conversó con La República sobre su actualidad futbolística, su meta con el conjunto de La Victoria y su futuro.

¿Cómo tomas el ser elegido como el mejor jugador de Alianza Lima?

Si bien es cierto muchos medios y muchas personas me catalogan así, lo tomo siempre con la mayor tranquilidad y humildad para seguir trabajando. Si bien gracias a Dios puedo ser el jugador de la fecha, muchas veces es y siempre es por el equipo. Gracias a ellos podemos hacer un gran trabajo en conjunto, que hace que uno destaque más que otros.

¿Cómo analizas la primera fase de Alianza Lima, donde acabaron con 16 puntos?

Creo que hemos tenido una Fase 1 muy interesante, muy buena, donde poco a poco hemos podido afianzarnos al trabajo del profesor. Si bien es cierto no hemos tenido un partido de práctica y empezamos con menos entrenamientos que otros clubes, cuando empezó el campeonato sabíamos lo que nos estábamos jugando.

Alianza Lima está en primera división y sabemos la responsabilidad que tenemos encima de nosotros. La preparación tuvo que ser rápida, exigente y gracias a Dios pudimos hacer muy buenos partidos. Si bien es cierto hemos terminado terceros en nuestro grupo, por ahí debimos llevarnos algunos puntos y capaz estaríamos más arriba en la tabla. Rescatamos lo hecho dentro del campo.

¿En qué partidos sientes que perdieron o rescataron puntos?

Con Sullana tuvimos todo para ganarlo como también pudimos perderlo al final. Manejamos todo el partido y al último tuvieron unas claras porque adelantamos líneas. En eso queremos mejorar, en tener lo menos posible la pelota atrás para no tener riesgo. Con Huancayo tuvimos muchas claras (la de Farfán); la de Vallejo donde dimos vuelta el partido y el árbitro cobra una mano que para mí no fue... Pero por algo suceden las cosas, los resultados. Nosotros vamos a trabajar siempre en mejorar nuestros errores y mejorar nuestra riqueza como grupo.

Hablando de la unión del grupo, hemos visto varios live de Hernán Barcos, ¿eso lo tienen preparado o sale del momento?

Eso sale del momento. Hernán fue el que empezó con eso, no teníamos idea hasta que empezó a grabar. Y no es que pase porque ganamos o porque sacamos buenos resultados, pasa siempre en los entrenamientos, andamos en risas, contentos, hay mucha competencia sana en este plantel. Sobre todo el buen compañerismo, la amistad que se ve reflejada en los partidos”.

Hablando sobre tu posición, te hemos visto como lateral o carrilero, ¿Cuál se te acomoda mejor?

La verdad me siento muy cómodo en la banda izquierda y en el mediocampo también. Depende mucho del profesor, de lo que pide. Uno se tiene que adaptar a ello. A mí me gusta mucho tener la pelota y dar pases; de carrilero tengo otras funciones del ida y vuelta; de marcador hay que cuidar la posición. Hay que adaptarse físicamente y una vez que tienes todo eso, hay que plasmarlo dentro del campo. Eso no se negocia”.

¿Te gustaría jugar como Yoshimar Yotún en el mediocampo?

Yo lo sigo mucho a Yotún, tengo mucha referencia con él. Me gusta mucho su estilo de juego, la calidad que tiene. Me pasa lo que le pasó a él en su momento, que pasó de marcador al mediocampo. La mitad del año pasado jugué en la mitad (en Mannucci) y me sentí muy cómodo.

Te has vuelto el dueño de la pelota parada, ¿entrenas esto?

Sí, siempre entreno. Y para ser sincero, soy muy autocrítico, capaz ahora no he tenido muy buenos centros, tiros de esquina o de costado que son muy importantes. A mí me gusta entrenar mucho, porque no me gusta improvisar y sé que estoy fallando en eso (bastante), lo estoy trabajando. Sé que lo puedo hacer mejor, penales, tiros libres, y sé que voy a mejorar mucho.

Haciendo un balance, ¿Qué crees que te falta mejorar?

Uno siempre tiene que mejorar, ser un lateral con mucha proyección, el ida y vuelta, en ser agresivo con la marca. Saber en qué momento tirar los centros, salir jugando, rechazar, son muchas cosas que uno ve, encarar, tengo que trabajar en ello. Confío mucho en mi capacidad, tengo mucha fe en mi técnica y en lo que no me sale. Siempre trato de mejorar.

Lagos llegó al club íntimo en este 2021. Foto: Gol Perú

Hablando sobre el plantel de Alianza Lima, ¿Quién es el más ‘chacotero’?

Pablo Míguez es gracioso por su forma de hablar. Yo voy con él a los entrenamientos, concentro con él, es 100 puntos. Es una persona muy buena, un buen líder. Dentro del campo es muy importante en el esquema del profesor, por lo que transmite, la seguridad y la confianza. Nos decimos muchas cosas. Después de los partidos nos vamos juntos, conversamos sobre lo que hemos hecho bien o mal, somos muy autocríticos, por eso confío en él. Somos muy parecidos, analizamos los partidos, en qué podemos mejorar.

¿Qué otros líderes tiene el grupo?

Todos la verdad. A los grandes se les relaciona por la experiencia que tiene, por eso se les menciona. A ellos los vemos como los líderes del grupo porque nos ayudan a crecer, nosotros estamos en formación, en ir a ese camino. Al igual que ellos, yo quiero ir al extranjero, jugar en la selección, conocer muchos planteles.

Hay futbolistas que tienden a regresar al año o dos años de ir a Europa, ¿Te gustaría primero experimentar en Sudamérica antes de dar el gran salto?

Quiero estar preparado. En el momento que me toque, que me agarre preparado en todo aspecto para que no me pueda pasar esto (que regresan). Y no pasa por la técnica sino por la exigencia y preparación que son distintos. Si ves los GPS de un equipo de Libertadores, corren parecido a uno del fútbol peruano pero lo que marca la diferencia es la toma de decisiones, equivocarte menos, tener calidad, estilo de juego. Son muchas cosas que te hacen crecer y quiero estar listo para eso.

En Argentina me gustaría ir a River Plate. Miro la liga mexicana, la brasilera por los laterales (donde están los mejores), y en Europa miro la inglesa, española. Hay buenos equipos que pueden ayudar a crecer.

La prensa recalca que Alianza Lima se formó para segunda y que deberían conformarse con una Sudamericana o Libertadores, ¿Comulgas con este pensamiento?

Te hablo a título personal. Mi mentalidad acá no es pelear ‘ya pasemos a Sudamericana’, no. Mi mentalidad es salir campeón donde estuve. Estar en Alianza Lima te da un plus extra, yo quiero salir campeón y estoy seguro que mis compañeros también quieren lo mismo. No queremos clasificar a la Sudamericana o pasar como mejor tercero, no. Queremos la gloria. Y estamos seguros y convencidos que tenemos un plantel para salir campeones. Estoy seguro.

Si dicen muchos medios o la prensa que se formó un equipo para segunda... A ver que nos ganen, va a ser difícil. Yo veo un potencial enorme, si así es un equipo para segunda, no me imagino un equipo para primera.

Los blanquiazules ganaron con tantos de 'Tato' Rojas y Ricardo Lagos. Foto: Liga de Fútbol Profesional

Arley Rodríguez resaltó las palabras “actitud” y “entrega”, ¿Negocian esto?

Es lo que vamos a demostrar siempre todos los jugadores que estamos en este plantel. Queremos devolver esa identidad que tiene Alianza, estamos seguros que así va a ser, trabajamos siempre para salir a ganar todos los partidos. Estoy convencido de eso y sé que con trabajo lo vamos a lograr.

Tocando un poco el tema de las lesiones, ¿Por qué crees que se han dado esto?

Capaz está pasando esto (falta de pretemporada), pero fue el último partido donde se sintieron Míguez y Hernán. Es parte de, los futbolistas están expuestos a muchas lesiones, Pinto ya está entrenando, Lacerda estaba un poco sentido pero está entrenando. Lo de Miguel Cornejo fue muy chocante (sobre todo para su edad), es un jugador con una calidad enorme, pero por algo pasan las cosas. Sé que cuando le toque volver lo hará de la mejor manera.

¿Pensaste que tu nombre iba a estar en la nómina para la Copa América o eliminatorias?

La verdad que sí, el sueño siempre está el sueño de estar en la nómina. Esta vez no me tocó, pero algo hay que mejorar para estar. Tengo que trabajar muchísimo para tener los requerimientos que pida el profe Gareca. Es mi sueño y sé que se va a dar.

SUELTAS

El más ‘chacotero’...

Aunque no me creas, Ballón. Cuando lo enfrenté, lo miraba como una persona seria, pero cuando lo conocí en el plantel... Es bastante ‘cachotero’.

El más serio...

No es que sea seria, pero es una persona recta: Steven Rivadeneyra. Es una persona que dudas en molestarlo.

El más chocolatero...

Miguelito Cornejo, Jairo.. Hay varios que juegan muy bien. Edhu Oliva también.

Al que molestan más...

Ballón lo molesta a Edhu, Míguez me molesta a mí para todo.

Cuál es tu chapa...

En Mannucci me decían Yotún trujillano, Sabater de lego, cara común.

Hincha de...

Alianza Lima.

¿Un referente en tu puesto?

En la selección, Trauco y Yotún; en el extranjero, Marcelo.

¿Un mensaje al hincha blanquiazul?

Agradecerle el apoyo de siempre, por sus mensajes que siempre nos envían, decirle que nosotros trabajamos mucho. Prometemos trabajo y compromiso. Estamos trabajando para ser campeones y se sientan orgullosos de nosotros.

Alianza Lima culminó la Fase 1 con 16 unidades. Foto: Alianza Lima

