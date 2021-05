Juan Reynoso tras título con Cruz Azul: “Esta medalla es para Enrique Meza”

Juan Reynoso hizo historia al mando de Cruz Azul luego de coronarse campeón del Clausura mexicano. Rompió con la sequía de títulos de la Máquina cementera, que no ganaba un torneo local desde 1997, con el ‘Cabezón’ como jugador y capitán del equipo.

En declaraciones después del encuentro ante Santos Laguna el último domingo, el técnico peruano no ocultó su satisfacción por haber logrado el objetivo en su primera temporada con los azules e hizo una dedicatoria especial.

“Me siento bendecido, arropado y respaldado por los jugadores. Quiero aprovechar este momento para agradecer a mi familia. A los jugadores y sus familias; pero quería aprovechar el momento para agradecer a alguien que fue fundamental y no estaría aquí, que es el profe (Enrique) Meza”, expresó.

Meza fue el que en 1994 llevó a Reynoso a Cruz Azul, en lo que significó la primera experiencia del entonces defensa central peruano en el fútbol mexicano. Durante sus nueve años en el club, obtuvo cuatro títulos y llegó a ser un elemento fundamental en la plantilla. Años después, el ex-DT de Melgar trabajaría junto con Meza como su auxiliar en Puebla.

“Me decía: ‘ya ojalá alguien acabe con este suplicio, me levanto en las noches y ya quiero que acabe’. Esto es para él, es el reconocimiento que se merece. Dios quiera que el fútbol me premie y me dé más medallas como esta, pero la de esta noche la va a tener seguro en su casa y bien resguardada, porque él es mas azul que cualquiera”, mencionó.

Reynoso sumó su cuarto campeonato en su carrera como entrenador, el primero en su trayectoria fuera del Perú. Antes, se había consagrado en el Clausura 2007 con Bolognesi de Tacna y fue campeón nacional con Universitario y Melgar en 2009 y 2015, respectivamente.

