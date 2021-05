Desde el estadio San Juan del Bicentenario, Boca Juniors vs. Racing se enfrentan en vivo y online vía Fútbol Libre por la Copa de la Liga Profesional Argentina. El partido de hoy lunes 31 de mayo será transmitido por ESPN a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana) y 3.00 p. m. (hora argentina).

La Academia atraviesa por un gran momento en la temporada. Primero, dejó atrás a Vélez Sarsfield tras eliminarlo por penales, y luego se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores como líder de su grupo. Racing aprovechó que este cotejo se atrasó por las restricciones del Gobierno argentino para prepararse durante más tiempo y analizar mejor a su rival de hoy.

Sin embargo, Boca Juniors no se la pondrá fácil. Los dirigidos por Miguel Ángel Russo vienen de eliminar a River Plata en octavos de final, y también han hecho un buen papel en Libertadores , por lo que ya están en la siguiente fase. No obstante, los xeneizes no contarán en esta fecha con Mauro Zárate tras su decisión de dejar el equipo ni con Marcos Rojo por lesión.

Esta será la oportunidad de Carlos Zambrano para ocupar la zaga de los azules y dorados. “Lo mejor que tenemos es estar acostumbrándonos a estar siempre en instancias decisivas, peleando por torneos. El equipo ha ido variando en su forma de juego pero la idea es siempre ser protagonista, representar bien a esta camiseta y que Boca esté en lo más alto”, ha comentado Carlos Izquierdoz con miras a este juego.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Racing?

Perú: 1.00 p. m.

Colombia: 1.00 p. m.

Ecuador: 1.00 p.m.

Estados Unidos: 1.00 p. m. (ET) / 10.00 a. m. (PT)

México: 1.00 p. m.

Costa Rica: 12.00 p. m.

Bolivia: 2.00 p. m.

Paraguay: 2.00 p. m.

Venezuela: 2.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Brasil: 3.00 p. m.

Argentina: 3.00 p. m.

Uruguay: 3.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

Italia: 8.00 p. m.

Francia: 8.00 p. m.

Alemania: 8.00 p. m.

¿Qué canal transmite Boca Juniors vs. Racing?

Argentina: Fox Sports Premium Argentina, TNT Sports

Austria: sportdigital

Bosnia-Herzegovina: Arena Sport BIH, Arena Sport 1 Serbia

Brasil: Fox Sports App, FOX Sports 1 Brasil, Watch ESPN Brasil, Fox Sports Web

Croacia: Arena Sport 1

Alemania: sportdigital

Hong Kong: Sports 2 World

Internacional: AFA Play

Israel: Sport 3

Italia: SportItalia

Kosovo: Arena Sport 1 Serbia

Macao: Sports 2 World

México: Fanatiz Mexico

Montenegro: Arena Sport 1 Serbia

Serbia: Arena Sport 1 Serbia

Eslovenia: Arena Sport 1 Slovenia

Suiza: sportdigital

Ucrania: Futbol 3

Estados Unidos: TyC Sports Internacional, Paramount+

Boca Juniors vs. Racing

Alineación de Boca Juniors

Agustín Rossi; Carlos Zambrano, Lisandro López, Carlos Izquierdoz; Nicolás Capaldo, Alan Varela, Jorman Campuzano, Frank Fabra; Edwin Cardona; Sebastián Villa y Carlos Tevez.

Alineación de Racing

Gastón Gómez; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Nery Domínguez, Ignacio Galván; Ignacio Piatti, Julián López, Leonel Miranda, Tomás Chancalay; Darío Cvitanich y Enzo Copetti.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Racing?

Si tu proveedor de cable no cuenta con los servicios de ESPN, puedes optar por ver el cotejo Boca Juniors vs. Racing a través de Fútbol Libre, un portal web que ofrece transmisiones de todos los partidos del fútbol argentino y sudamericano.

¿Cómo ver Boca Juniors vs. Racing en Fútbol Libre?

Ingresa a la web de Fútbol Libre, revisa el listado de compromisos que aparece en la página principal y haz clic en Boca Juniors vs. Racing. Luego, en pantalla aparecerá una relación de enlaces para ver el juego seleccionado.

¿Cómo ver Fútbol Libre por internet gratis?

En tu navegador web de preferencia, digita la siguiente dirección: futbollibre.online. Dentro de la plataforma aparecerán todos los partidos a disputarse en el día. Si deseas visualizar un encuentro, haz clic sobre el nombre y escoge uno de los links que se mostrarán en pantalla.

También podrás ver el duelo Boca Juniors vs. Racing en tu smartphone. Para obtener la aplicación oficial para dispositivos Android, busca Fútbol Libre TV Argentina en Play Store y descarga la primera opción.