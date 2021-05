U. Católica vs. Barcelona SC EN VIVO se enfrentan por la fecha 13 de la primera fase en la LigaPro 2021 de Ecuador. El partido de hoy se disputará en el Estadio Olímpico Atahualpa a partir de las 7.00 p. m. (horario peruano y ecuatoriano) con transmisión vía GolTV. La cobertura ONLINE, con las alineaciones confirmadas de cada equipo y el marcador actualizado, la podrás seguir desde La República Deportes.

U. Católica vs. Barcelona SC: ficha del partido

Partido U. Católica vs. Barcelona SC ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 30 de mayo ¿A qué hora? 7.00 p. m. (Perú y Ecuador) ¿Dónde? Estadio Olímpico Atahualpa ¿En qué canal? GolTV

¿A qué hora juegan U. Católica vs. Barcelona SC?

Ecuador: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (lunes 21).

Barcelona SC no puede permitirse un tropiezo en su visita a la U. Católica por la decimotercera fecha de la LigaPro. El cuadro torero, con 27 puntos, es escolta del líder Emelec, que suma 29, a falta de tres jornadas para el término de esta primera etapa.

El ídolo llega con buenas perspectivas a este duelo gracias a sus tres victorias consecutivas. El Trencito Azul, ya sin chances de ganar esta fase, intentará al menos conseguir todos los puntos posibles para pelear por la clasificación para un torneo internacional el próximo año.

Ambos clubes vuelven a jugar desde diciembre del 2020. Foto: Barcelona SC

¿En qué canal ver U. Católica vs. Barcelona SC?

Argentina: GolTV Latinoamerica

Bolivia: GolTV Latinoamerica

Chile: GolTV Latinoamerica

Colombia: GolTV Latinoamerica

Ecuador: GolTV Ecuador

Paraguay: GolTV Latinoamerica

Perú: GolTV Latinoamerica

Uruguay: GolTV Latinoamerica

Venezuela: GolTV Latinoamerica

Estados Unidos: GOLTV, GolTV Espanol.

¿Dónde ver GolTV en Ecuador?

DirecTV: canal 658 (SD) y 1658 (HD)

Claro TV: canal 95 (SD) y 595 (HD)

Univisa: canal 56

Grupo TV Cable: canal 211 (SD) y 743 (HD)

Servicable: canal 57.

¿Cómo ver U. Católica vs. Barcelona SC ONLINE?

Para que no te pierdas el partido U. Católica vs. Barcelona SC por internet, puedes sintonizar la señal de GolTV Play, servicio de streaming que pone a tu disposición toda la programación del canal GolTV. En caso de que no tengas acceso al mismo, en La República Deportes puedes seguir EN DIRECTO la cobertura gratis.

U. Católica vs. Barcelona SC: historial reciente

U. Católica 0-0 Barcelona SC | 20.12.20

Barcelona SC 1-0 U. Católica | 13.09.20

U. Católica 2-1 Barcelona SC | 04.08.19

Barcelona SC 1-2 U. Católica | 10.03.19

U. Católica 2-2 Barcelona SC | 11.11.18.

¿Dónde juegan U. Católica vs. Barcelona SC?

El escenario para el partido U. Católica vs. Barcelona SC será el Estadio Olímpico Atahualpa, principal recinto deportivo de Ecuador y sede para los juegos como local de la selección ecuatoriana.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.