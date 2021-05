Scaloni llena de elogios a Lionel Messi: “Es al que más le duele perder”

La selección argentina viene entrenando en el predio de Ezeiza ubicado en Buenos Aires con miras a los que serán las fechas siete y ocho de las Eliminatorias Qatar 2022 . El elenco dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Chile y Colombia con la misión de sumar en ambos encuentros para mantener el segundo lugar en la tabla de posiciones.

Y a pocos días de enfrentar a los sureños, el estratega albiceleste se refirió a quien es la máxima figura de su equipo: Lionel Messi. Según Scaloni, el astro de Barcelona es de los que más sufre cuando su seleccionado pierde, todo lo contrario, a lo que siempre se comentó de él.

“ Yo te aseguro que él es el que más sangre tiene, el que más quiere ganar, el que más le duele perder, no tengo dudas . Es el primero que está cuando el entrenador necesita una mano. Se pueden decir muchas cosas, pero sinceramente hablamos con el cuerpo técnico y a veces es impresionante cómo lo lleva de natural, de bien. Es para sacarse el sombrero. Todo lo que ha generado y genera, lo que es y lo que hizo, es no sólo porque juega bien al fútbol, sino por lo que es como persona”, expresó en charla con Olé.

De igual manera, Scaloni dejó en claro que la carrera de Lionel Messi ha tenido muchos más triunfos que derrotas a pesar de los que señalan sus detractores. “¿Cuántos años lleva él en el máximo nivel y cuántos deslices ha tenido? Yo no sé. Es impresionante cómo lo lleva de bien. Es un chico que cuando llega a su casa, todo el mundo le quiere sacar una foto, siempre tiene que tener buena cara, estar a disposición, y el 99% de las veces lo hace, está a disposición. Es para valorar”, añadió.

Lionel Messi será el capitán de Argentina en las Eliminatorias. Foto: AFA.

Para finalizar, el entrenador del seleccionado albiceleste desmintió los rumores que señalaban que el astro de Barcelona influía para la convocatoria y hasta para el armado de los equipos titulares.

“Si hay algo que yo puedo decir, y lo puedo hacer a boca abierta, es que nunca, nunca, se metió en una alineación. Es una locura decir eso. Es inviable. Ahora que él diga éste sí o éste no, es una locura que no sé de dónde agarrarla, no tiene sentido”, sentenció.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.