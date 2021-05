Matías Lazo: “Una expulsión también te da buenas lecciones”

En la corta carrera profesional de Matías Lazo hay momentos bastante importantes como el debut internacional siendo titular ante Athlético Paranaense en Brasil. En la zaga central del FBC Melgar, junto al experimentado Fabio Pereyra, hizo un gran partido y además cumplió cuando le tocó jugar ante Metropolitanos de Venezuela o la Liga 1.

Sin embargo, a sus 17 años, lo golpeó un suceso del cual está sacando valiosas conclusiones. En el partido ante Alianza Sullana, al minuto 66′, recibió su primera tarjeta roja. El árbitro Jordi Espinoza lo expulsó tras mostrarle dos tarjetas amarillas. La sanción se ajustó al reglamento.

“Salí molesto, triste. Vi el partido días después y sé que debí manejar mejor mis tiempos. Mi inexperiencia me jugó una mala pasada, lo importante es aprender para que no vuelva a pasar. Bueno, en el futuro seguro volveré a ver una roja pero hay que tratar de que sea una menor cantidad de veces. Creo que uno debe estar concentrado al milímetro en cada partido”, dijo sobre está mala experiencia en el torneo.

A pesar del error, el entrenador Néstor Lorenzo le mantuvo la confianza y apareció como titular en otros partidos. ¿Qué le dijo?. “Conversé mucho con los compañeros y los profesores. El técnico me dijo que aprenda bastante de lo sucedido, que analice lo bueno y lo malo de mi desempeño. Hay ocasiones en las que una amarilla es necesaria para el juego o acomodar al equipo. Las que me sacaron en esa ocasión no tuvieron razón. Una expulsión también te da buenas lecciones.”

El arequipeño asegura que está sacando provecho a cada entrenamiento y chance que tiene para jugar. Manifiesta que, junto a otros juveniles, están alternando en el equipo porque en años pasados también destacaron en base a disciplina y esfuerzo. “Nada se da de la noche a la mañana, es con empeño que estamos aquí. De todas maneras las cosas se están dando rápido pero nada me va a marear, hay mucho que aprender”.

Lazo recibió duras críticas pero también aplausos por su atrevimiento y sobre todo porque suda la camiseta rojinegra desde niño. “Aveces hay que ponernos en el pellejo de los hinchas. Solo les puedo pedir un poco de paciencia porque Melgar trabaja bien y seguirá así, es seguro que vamos a terminar peleando arriba”.