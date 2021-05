Cruz Azul vs. Santos EN VIVO se miden en la final de vuelta del Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX. El escenario para el partido de hoy será el Estadio Azteca desde las 8.15 p. m. (hora de Perú y México), con transmisión por TV de TUDN, Azteca 7 y Las Estrellas. Puedes seguir la cobertura ONLINE de esta definición del fútbol mexicano a través de La República Deportes, con el relato minuto a minuto de las mejores jugadas, la recopilación en video de los goles y el resumen con lo más relevante de los 90 minutos.

Cruz Azul vs. Santos: ficha del partido

Partido Cruz Azul vs. Santos ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 30 de mayo ¿A qué hora? 8.15 p. m. (Perú y México) ¿Dónde? Estadio Azteca ¿En qué canal? TUDN, Azteca 7, Las Estrellas

Cruz Azul vs. Santos: ¿a qué hora juegan?

México: 8.15 p. m.

Costa Rica: 7.15 p. m.

Colombia: 8.15 p. m.

Ecuador: 8.15 p. m.

Perú: 8.15 p. m.

Bolivia: 9.15 p. m.

Chile: 9.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 9.15 p. m.

Paraguay: 9.15 p. m.

Venezuela: 9.15 p. m.

Argentina: 10.15 p. m.

Brasil: 10.15 p. m.

Uruguay: 10.15 p. m.

España: 3.15 a. m. (lunes 21).

Cruz Azul tiene una inmejorable oportunidad de cerrar con broche de oro una temporada que, si bien inició con el pie izquierdo, le dio tiempo para recuperarse y convertirse en el mejor equipo de la etapa regular del campeonato. Al frente tendrá al Santos Laguna, club contra el que, curiosamente, inició su camino en el este Torneo Guard1anes 2021.

La expectativa es alta en el cuadro cementero luego del triunfo 1-0 de la ida conseguido gracias al solitario tanto de Luis Romo en el Estadio TSM Corona. Dicho resultado le permitiría a la Máquina consagrarse como campeón tan solo con un empate sin goles, con lo cual pondría fin a una mala racha de más de 23 años sin alzar el título.

Juan Reynoso, estratega del conjunto celeste, aseguró no sentirse presionado pese a encontrarse a puertas de lograr un hito en la institución. “Llegamos bien, estamos tranquilos. Los que nos ha funcionado es hacer y no solo decir. Los chicos han demostrado su calidad y su jerarquía. No nos debe de ganar la ansiedad, la angustia. No hay que desesperarnos”, manifestó el ‘Cabezón’.

Por el lado de los ‘Guerreros’, el entrenador Guillermo Almada sostuvo que confía en que sus dirigidos puedan mostrar un mayor nivel que el rival para remontar el marcador adverso. “Tenemos un equipo muy joven para mantener un desequilibrio, para mí lo más importante es jugar mejor que el rival, eso no garantiza el resultado pero te da un mayor abanico de posibilidades y vamos a tratar de hacer eso”, indicó.

Santos debe vencer por más de un gol si quiere liquidar la llave y campeonar por séptima vez en México. En caso de que el global finalice igualado, ambas escuadras tendrán que disputar una prórroga. Si el empate persiste, se procederá a definir al vencedor en una tanda de penales.

¿Qué canal transmite Cruz Azul vs. Santos?

Argentina: Las Estrellas

México: TUDN En Vivo, TUDN, Las Estrellas, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7

Estados Unidos: TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, TUDN USA, Univision.

¿Cómo ver Cruz Azul vs. Santos ONLINE?

Si deseas seguir la final Cruz Azul vs. Santos, pero no puedes sintonizar ninguno de los canales o no te encuentras en territorio mexicano, tienes la opción de mantenerte informado con el marcador actualizado minuto a minuto, con fotos y videos de goles e incidencias, a través de La República Deportes.

Cruz Azul vs. Santos: alineaciones probables

Cruz Azul: Jesús Corona; Julio Domínguez, Luis Romo, Ignacio Rivero, Adrián Aldrete, Yoshimar Yotún, Jonathan Rodríguez, Rafael Baca, Pablo Aguilar, Juan Escobar y Guillermo Fernández.

DT: Juan Reynoso.

Santos: Carlos Acevedo; Omar Campos, Matheus Dória, Félix Torres, Carlos Orrantia, Alan Cervantes, Juan Otero, Fernando Gorriarán, Ayrton Preciado, Diego Valdésy Eduardo Aguirre.

DT: Guillermo Almada.

Estadio: Azteca.

Cruz Azul vs. Santos: últimos enfrentamientos

Santos 0-1 Cruz Azul | 27.05.21

Santos 1-0 Cruz Azul | 10.01.21

Cruz Azul 2-0 Santos | 25.07.20

Cruz Azul 3-0 Santos | 25.01.20

Santos 3-1 Cruz Azul | 10.11.19.

¿Dónde juegan Cruz Azul vs. Santos?

El Estadio Azteca, principal recinto deportivo de México, será la sede para esta segunda final entre Cruz Azul vs. Santos, donde los cementeros actúan en condición de local.

