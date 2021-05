Cruz Azul vs. Santos: ¿cómo se define el campeón si empatan en el global?

Solo 90 minutos separan a Cruz Azul de un histórico nuevo título en la Liga MX. La Máquina llega a la final del vuelta del Torneo Guard1anes 2021 frente a Santos Laguna con la ventaja del 1-0 conseguido en el Estadio TSM Corona, resultado que le permite cerrar la definición en casa, con el aliento de su público.

No obstante, el cuadro cementero debe evitar perder en esta revancha si no quiere que su sueño se transforme en pesadilla. A diferencia de las rondas previas de cuartos y semifinales, en las que existía la regla del gol visitante, en esta oportunidad solo se tiene en cuenta el total de tantos convertidos, de modo que si el marcador global queda igualado, no se proclamará campeón el que haya anotado más fuera de casa, sino que existe otro criterio de desempate.

Las bases del campeonato azteca señalan que el certamen se definirá en finales de ida y vuelta, de manera que un tercer partido está descartado. Por ello, en caso de que Santos gane por una diferencia de un gol en el Estadio Azteca y consiga equilibrar el global durante los 90 minutos reglamentarios, se procederá a disputar una prórroga de dos tiempos (15 minutos cada uno). Si persiste la igualdad, todo se decidirá desde la tanda de penales.

Para campeonar sin necesidad de ir al alargue, Santos debe ganar por dos o más goles. Foto: Twitter/Club Santos

Cruz Azul vs. Santos: ¿a qué hora juegan y cómo ver?

En territorio mexicano, la transmisión del partido Cruz Azul vs. Santos estará a cargo de TUDN, Azteca 7 y Las Estrellas desde las 8.15 p. m. (horario de Perú y México). También puedes seguir la cobertura ONLINE del compromiso vía La República Deportes, con las alineaciones confirmadas de cada equipo y el relato minuto a minuto.

El elenco capitalino busca sumar su trofeo número 9, el primero desde 1997. La Comarca, por su parte, persigue su séptima consagración, la más reciente obtenida en el 2018. Para los celestes puede ser también la chance de cobrarse la revancha por la final del 2008, que precisamente perdió a manos de los laguneros.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.