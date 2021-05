La exitosa campaña de Juan Reynoso al frente del comando técnico del Cruz Azul de México es seguida muy de cerca por los arequipeños que le tienen consideración y estima especial ya que en su pasó por el FBC Melgar dejó un título nacional y un subcampeonato.

Estando muy cerca de lograr el campeonato en la competitiva liga mexicana las voces de aliento llegan desde cada rincón del país ya que se le considera el próximo sucesor de Ricardo Gareca al frente de la Selección Peruana de Fútbol.

Aunque no tiene fluida conversación con el entrenador, el capitán del FBC Melgar 2015, Ysrael Zúñiga asegura que Reynoso se merece lograr el título por la impecable campaña de este año en el conjunto cementero.

Desde que tomó las riendas del equipo logró 17 triunfos, 2 empates y 2 derrotas para ser el primer clasificado a la liguilla final con 41 puntos. Mantuvo durante 12 fechas la racha de victorias un récord del que aún se habla en tierras aztecas.

Reynoso y Cruz Azul ganaron 1-0 a Santos Laguna en la primera final. “Ojalá Dios, la virgen y a los que nos encomendamos nos acompañen para ganar. Dependemos de nosotros y eso es valioso”, dijo el DT . La definición será mañana a las 8pm en el estadio Azteca.

“En el 2015 lo que hizo Juan Reynoso fue imponer trabajo y respeto en el equipo. Su llegada hacia todos fue importante. Nosotros pusimos lo nuestro en el campo pero el mérito fue todo de él”, comenta Ysrael Zúñiga quien ha sido entrevistado por medios mexicanos, precisamente por la gran campaña.

“Los mexicanos son muy especiales. Recuerda que al inicio de año lo empezaron a destruir con críticas. Sin embargo, los dueños de Cruz Azul lo quieren como si fuera su hijo, puede tomar decisiones que van favorecen al equipo siempre, eso es bueno. Impone respeto”, agregó “Cachete”.

En el 2007, el “Cabezón” ganó el Torneo Clausura con el Coronel Bolognesi de Tacna. Este logro le significó anclar en Universitario de Deportes logrando el campeonato nacional en el 2009. Luego dirigió a Juan Aurich, Sporting Cristal y Cruz Azul Hidalgo en la segunda división en México.

Cuando el FBC Melgar ingresó a una Administración Temporal, el inversionista Jader Risqallah lo contrató junto a todo su comando técnico y le dio carta libre para la elección de jugadores. El éxito llegó rápido porque ese año ganó el título con las Reservas, y el siguiente ganó el campeonato nacional.

Ese año, jugó 32 partidos correspondientes a los torneos Apertura y Clausura ganando 16 encuentros, empatando 11 y perdiendo 5. Sumó 59 puntos más 1 de bonificación por haber ganado el Apertura con las Reservas. Melgar hizo 51 goles a favor y tuvo 22 en contra. En la final con Sporting Cristal empató 2-2 en la ida en Lima y en Arequipa ganó 3-2 con gol de Bernardo Cuesta en el último minuto.

Distante y agresivo

En la prensa mistiana, por los buenos resultados, nunca hubo críticas destructivas hacia el entrenador. Todo lo contrario, siempre hubo respeto e inclusive se acataron todas sus disposiciones con respecto a la exagerada privacidad de su trabajo. Sin embargo, Reynoso tenía repudio hacia la prensa. Si tenía que dar declaraciones lo hacía por obligación tras cada partido. Si la pregunta que le hacían le incomodaba o le parecía incorrecta esbozaba una sonrisa irónica y respondía brevemente.

En alguna ocasión su falta de respeto pasó los límites. Varios periodistas lo esperaban fuera del estadio Unsa para tomarle unas fotos o saber si es que algún jugador iba a declarar.

Escoltado por el jefe de equipo Gustavo Vicanco, Reynoso vociferó exaltado: “por qué me tomas fotos h..., tienes 2 mil fotos mías y siguen tomando, los voy a mandar a tomar fotos lejos de la cancha. Así como me toman fotos, voy a tomar fotos a su mamá y hermana cuando las vea por la calle”, dijo. Obviamente los periodistas prefirieron no responder.❖