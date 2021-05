Guardiola tras perder la final de la Champions: “Volveremos más fuertes”

A pesar de que llegaban como los claros favoritos, Manchester City no pudo en la gran final de la Champions League y cayó por 1-0 ante Chelsea en el Do Dragao de la ciudad de Oporto. El elenco ciudadano no logró coronar su gran temporada en la que obtuvo el título de la Premier, pero le fue esquivo el dominio a nivel continental.

Luego de esta derrota, ’Pep’ Guardiola se convirtió en uno de los más señalados por los aficionados en todo el mundo. El entrenador español resaltó lo hecho por su equipo al afirmar que llegar hasta una final de la Copa de Europa no es sencillo y también felicitó a sus rivales por la victoria de este sábado.

“La Champions es una competición muy difícil de ganar. Hay equipos maravillosos que llevan 60 años jugándola y solo la han ganado cuatro o cinco veces. Para nosotros es un sueño estar aquí, aunque no ganemos. Volveremos más fuertes. Hoy felicitamos a Chelsea”, indicó tras el final del encuentro.

De esta manera, esta se convierte en la primera final que Josep Guardiola pierde, ya que las dos anteriores las ganó cuando dirigía el Barcelona. El técnico formado en las inferiores del club de Cataluña es considerado como el mejor de toda la historia en su puesto, aunque se haya tardado 10 años en volver a disputar un duelo definitorio en la Copa de Europa.

Sergio Agüero se despidió del Manchester City entre lágrimas

Tras el pitazo final, las cámaras captaron la alegría de los jugadores de Chelsea, pero también la decepción de Sergio Agüero, quien prometió a todos los hinchas del Manchester City que se iría del club luego de lograr la Champions League. El delantero argentino no pudo cumplir su promesa y ahora todo hace indicar que su futuro está en Barcelona.

