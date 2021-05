Guardiola besó su medalla de subcampeón en final de la Champions League

El regreso de Josep Guardiola a una final de la Champions League después de 10 años no tuvo un desenlace feliz. El técnico español, al mando del Manchester City, se vio superado en el Estadio Do Dragao por un Chelsea que se quedó con la victoria y el título del torneo gracias al solitario gol de Kai Havertz.

La derrota generó una comprensible tristeza entre los futbolistas del plantel ciudadano, tal como lo reflejó Sergio ‘Kun’ Agüero, quien no pudo contener las lágrimas en su último partido con el club. ‘Pep’, no obstante la desazón, dio muestra de deportividad al besar la presea de subcampeón y dejársela puesta, un gesto no tan común de ver en finales.

La actitud del estratega fue muy comentada en las redes sociales, donde fue comparado con Edinson Cavani. Días atrás, el ‘Matador’ también conservó su presea de plata luego de caer por penales ante el Villarreal en la definición de la Europa League.

Manchester City sigue sin ganar la Champions League

La caída ante el Chelsea supone un duro golpe a la ilusión de la hinchada del City, que soñaba con ver a su equipo alzar por primera vez el trofeo del certamen continental. Para Guardiola el saldo del duelo dejó una estadística negativa: es la primera vez, en sus seis temporadas como estratega de los celestes, que su escuadra solo alcanza a rematar al arco una sola vez durante los 90 minutos.

Por ahora, la Liga de Campeones seguirá siendo la gran deuda en Inglaterra para el catalán, quien ya ha sabido ganarla en dos oportunidades, aunque lo hizo en calidad de entrenador del FC Barcelona.

