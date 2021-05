De Bruyne se retira lesionado entre lágrimas tras duro choque con Rüdiger

Manchester City y Chelsea se encuentra jugando palmo a palmo por alcanzar la gloria en la Champions League, pero el trámite del partido ha estado muy peleado. Por eso, cada pelota se ha disputado como si fuese la última y algunos jugadores han resultado heridos. Kevin De Bruyne fue uno de los afectados y se retiró lesionado.

Los ‘Blues’ rompieron el cero a los 42 de la primera parte, pese a que sufrieron una baja inesperada. Thiago Silva tuvo que salir del campo y ser reemplazado por Andreas Christensen luego de sufrir un dolor en los aductores. Sin embargo, los ‘citizens’ llevarían la misma suerte en el complemento con el belga.

El mediocampista de 29 años no ofreció su mejor versión, pero no liderar el ataque mancuniano. A los 55 minutos, justamente los del City se encontraban saliendo tocando desde su campo y De Bruyne recibió un pase de Ilkay Gundogan y en primera se la tocó a Kyle Walker, pero no vio a Antonio Rüdiger y los dos se estrellaron.

Ambos deportistas quedaron tendidos sobre el césped y los respectivos cuerpos médicos entraron a atenderlo de inmediato. No obstante, el belga se llevó la peor parte, ya que impactó su cara con el hombro del alemán. Tras cinco minutos De Bruyne seguía sin poder recuperarse y Pep Guardiola decidió cambiarlo.

El volante se puso de pie y entre lágrima se retiró del campo con ayuda del comando técnico ciudadano; Gabriel Jesus entró en su lugar. La afición del Manchester, preocupada por su futbolista estrellas vio cómo se fue a los vestidores caminando lentamente. Rüdiger recibió la tarjeta amarilla, pero si volvió a jugar.

