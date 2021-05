WWE SmackDown se realizará EN VIVO ONLINE HOY viernes 28 de mayo desde el Yueling Center de Tampa, Florida, previo a Hell in a Cell 2021. La transmisión va STREAM por internet vía FOX Sports a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos y videos van a través de La República Deportes.

Roman Reigns celebró una vez su reinado como vigente campeón Universal de WWE, pero Cesaro apareció y lo encaró. Sin embargo, este fue atacado por Seth Rollins. No se sabe si habrá una revancha entre el suizo y el ‘Jefe Tribal’, pero en el episodio de esta noche es muy probable que se esclarezca el camino.

Jey Uso y Jimmy Uso han vuelto a juntarse pese a sus diferencias por apoyar totalmente a Reigns. Los Usos se enfrentarán a The Street Profits en su primera gran prueba, ya que los samoanos no luchan juntos desde hace más de un año. Además, el ‘Perro mayor’ estará observado el resultado porque quiere saber si su familia le será leal o no.

Bianca Belair tuvo un duro careo el viernes pasado ante Bayley, quien se alineó con Nia Jax y Shayna Baszler. La actual campeona de la marca azul se unió con las también campeonas, pero en parejas Natalya y Tamina. Estas últimas terminaron perdiendo y seguramente volverán a verse las caras para definir un combate en Hell in a Cell.

Rey Mysterio y Dominik se medirán frente a Dolph Ziggler y Robert Roode por los títulos en parejas de SmackDown. En el episodio anterior, el hijo del mítico luchador de origen mexicano venció al exmiembro de NXT, pero esta será su primera gran examen con los cinturones en sus hombros.

WWE SmackDown: ficha de la transmisión

WWE Friday Night SmackDown ¿Cuándo se emite? Hoy, viernes 14 de mayo ¿Dónde? Yueling Center de Tampa, Florida ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Fox Sports y USA Network

WWE SmackDown: ¿a qué hora ver la transmisión de lucha libre?

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos: 7.00 p. m. (ET) / 4.00 p. m. (PT)

México: 7.00 p. m.

Costa Rica: 6.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.m.

Uruguay: 10.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (al día siguiente)

Italia: 2.00 a. m. (al día siguiente)

Francia: 2.00 a. m. (al día siguiente)

Alemania: 2.00 a. m. (al día siguiente).

¿Dónde ver WWE SmackDown LIVE STREAMING por Fox Sports?

FOX SPORTS PERÚ

DirecTV Sports: 604 (SD) y 1604 (HD)

Movistar TV: 501 (SD) y 744 (HD)

Claro TV: 61 (SD) y 520 (HD).

WWE SmackDown EN VIVO ONLINE

Estados Unidos: USA Network

FOX Sports Latinoamérica.

WWE SmackDown: ¿en qué canales ver la transmisión de lucha libre?

WWE SmackDown en Perú: Fox Sports

WWE SmackDown en Argentina: Fox Sports

WWE SmackDown en Bolivia: Fox Sports

WWE SmackDown en Chile: Fox Sports

WWE SmackDown en Colombia: Fox Sports

WWE SmackDown en Costa Rica: Tigo Sports

WWE SmackDown en Ecuador: Fox Sports

WWE SmackDown en México: Fox Sports

WWE SmackDown en Paraguay: Fox Sports

WWE SmackDown en España: Mega

WWE SmackDown en Estados Unidos: USA Network

WWE SmackDown en Uruguay: Fox Sports

WWE SmackDown en Venezuela: Fox Sports.

WWE SmackDown EN VIVO: ¿dónde se realizará el evento de WWE? | Mapa

El lugar donde se realizará el WWE SmackDown es el Tropicana Field, ubicado en un estadio cubierto en la ciudad de San Petersburgo, estado de Florida, Estados Unidos.

WWE SmackDown EN VIVO por internet: ¿dónde ver el evento de lucha libre?

Si quieres VER la transmisión por internet del WWE SmackDown EN VIVO ONLINE, debes saber que larepublica.pe realizará una cobertura minuto a minuto con todas las incidencias. Además, puedes acceder al resumen al finalizar el evento.

