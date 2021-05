Manchester City vs. Chelsea se enfrentan este sábado 29 de mayo por la final de la Champions League en el Estadio Do Dragao de la ciudad Oporto, Portugal. El duelo entre los citizens y los blues será a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y podrás verlo EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de ESPN. Si deseas ver el cotejo vía ONLINE, ingresa a La República Deportes para que no te pierdas ningún detalle de la gran definición del torneo UEFA.

La final entre los dos equipos de la Premier League marcarán el cierre de la temporada 2020-2021 del fútbol europeo. ‘Pep Guardiola’, al mando del Manchester City, volverá a disputar una final de Champions League luego de 10 años. Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea, llega a una nueva definición apenas un año después luego de haberla perdido cuando fue DT del PSG.

A continuación, te dejaremos la lista de los horarios y canales por países de la Champions League para que no te pierdas el duelo entre Manchester City vs. Chelsea.

¿A qué hora empieza el Manchester City vs. Chelsea?

Perú: 2.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

España: 9.00

Estados Unidos: 3.00 p. m. (Washington D. C.).

¿Qué canales transmiten Manchester City vs. Chelsea?

Perú: ESPN2 Sur, ESPN Sur

Argentina: ESPN Sur, ESPN2 Sur

Brasil: GUIGO, Estádio TNT Sports, TNT Go, TNT Brasil

Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Sur

Chile: ESPN2 Sur, ESPN Sur

Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Sur

Ecuador: ESPN Sur, ESPN Andina

México: Fanatiz Mexico, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte, ESPN Norte, Fox Sports App, Fox Sports Cono Norte, Fox Sports 2 Cono Norte

Paraguay: ESPN Sur, ESPN2 Sur

Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Sur

Venezuela: ESPN Sur, Fox Sports 2 Cono Norte, ESPN Andina, Fox Sports Cono Norte, Fox Sports App

Estados Unidos: ZonaFutbol, SiriusXM FC, Univision, TUDN Radio, TUDN USA, TUDN App, Paramount+, CBS, Univision NOW, TUDN.com

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus.

Posibles alineaciones de Manchester City vs. Chelsea

Manchester City: Ederson; Cancelo, Dias, Laporte, Walker; Rodri, Gündogan, De Bruyne; Mahrez, Foden y Silva.

DT: ‘Pep’ Guardiola.

Chelsea: Mendy; Chillwel, Silva, Rüdiger, Christensen, Azpilicueta; Jorginho, Kanté; Mount, Werner y Havertz.

DT: Thomas Tuchel.

¿En qué estadio juegan Manchester City vs. Chelsea?

Manchester City vs. Chelsea jugarán la final de la Champions League en el Estadio Do Dragao de la ciudad Oporto, Portugal.

¿Cómo seguir Manchester City vs. Chelsea por internet gratis?

La transmisión del partido Manchester City vs. Chelsea por internet gratis estará a cargo de ESPN Play, servicio de streaming de la cadena ESPN. También puedes mantenerte informado con el minuto a minuto y los goles vía La República Deportes.

