Luis Abram sobre su posible traspaso al Celta: “Es un equipo importante”

La selección peruana sigue sumando elementos luego que este viernes Luis Abram pisara suelo limeño desde Argentina. El defensor central culminó una buena temporada tanto en la Copa Libertadores como en el fútbol argentino con la camiseta de Vélez Sarsfield y ahora se meterá de lleno a los duelos ante Colombia y Ecuador por las Eliminatorias Qatar 2022.

Sin embargo, en las últimas semanas, el exjugador de Sporting Cristal fue protagonista de distintas informaciones las cuales señalaban que su futuro se encontraba lejos de Argentina. Según el medio Sábado Vélez, Abram ya tendría todo arreglado para ser nuevo compañero de Renato Tapia en el Celta de Vigo.

Sobre estas versiones, el propio futbolista de la selección peruana aseguró que habló del hecho con su agente, aunque también sostuvo que no quiere pensar en ello, ya que se encuentra mentalizado en los duelos ante Colombia y Ecuador por las clasificatorias.

“He conversado con mi representante, pero ahora le he dicho que no me toque el tema porque ahora estoy enfocado en la selección y no quiero que me distraiga el tema”, indicó. De igual forma, Luis Abram aclaró que sería un buen paso en su carrera jugar la próxima temporada en el fútbol español.

“Es un equipo importante (Celta de Vigo), pero como recién dije estoy enfocado en la selección, eso lo maneja mi representante y después se verá”, sentenció. Como se recuerda, el jugador de 25 años llegaría libre al Celta de Renato Tapia, pues a finales de junio culmina contrato con Vélez Sarsfield.

