James tras desconvocatoria de Colombia: “Me llena de profunda decepción”

Poco después de que la Federación Colombiana de Fútbol (FPF) anunciara que James Rodríguez no seguirá en la nómina de convocados para la jornada doble de las Eliminatorias a Qatar 2022 en junio, el futbolista de Everton no tardó en expresar su respuesta.

Con notable desazón e inconformidad, el exjugador de Real Madrid sostuvo no estar de acuerdo con la determinación que tomó el comando técnico de Reinaldo Rueda, ya que no jugará ante Perú y Argentina.

“Con sorpresa recibo el comunicado del cuerpo técnico, manifestando no contar conmigo y deseándome una recuperación total. Recuperación que ya realicé y en la que he sacrificado mucho. L o anterior me llena de profunda decepción, por lo que para mí significa jugar por mi país. No recibir la confianza de parte del cuerpo técnico rompe con todo y me genera un enorme dolor, ya que por la camiseta de la selección colombiana siempre he dejado hasta la vida ”, sostuvo mediante un comunicado.

Comunicado de James Rodríguez. Foto: Twitter de James Rodríguez

En el documento propagado en sus cuentas oficiales, James Rodríguez sostuvo que si bien no podrá estar ante Perú, su estado mejorará de cara al duelo ante Argentina, al igual que para la Copa América.

“Vengo de una recuperación que está en su parte final. En la que he tomado el tiempo suficiente para integrarme en plenitud de condiciones a la práctica del fútbol y de esta manera no afectar mi participación en los próximos compromisos de nuestra selección. Los tiempos pertinentes de este proceso me sugieren tener precaución para participar en la fecha 7 de la Eliminatoria, pero me permitirían integrarme de lleno en la fecha 8 y por supuesto estar para la Copa América 2021”, publicó.

Por su lado, la selección colombiana ya tiene a su reemplazo y el elegido es Edwin Cardona, tal como lo informaron en sus canales oficiales.

