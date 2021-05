Hinchas de Chelsea y City protagonizaron batalla campal en calles de Oporto

Este sábado 29 de mayo, el mundo del fútbol se paralizará cuando Manchester City y Chelsea se enfrenten en la gran final de la actual edición de la Champions League. El equipo londinense va en busca de su segunda orejona tras la conseguida en 2012, mientras que los ciudadanos quieren el primer título de su historia de la mano de un consagrado ‘Pep’ Guardiola.

Pero lo que será una fiesta del deporte mundial se vio opacado este viernes por un violento altercado entre un grupo de aficionados de ambos equipos. Según distintos videos colgados hace unas horas en las redes sociales, se logra apreciar como decenas de fanáticos se lanzan sillas y mesas en las calles de Oporto.

Esta batalla campal duró varios minutos y dejó personas heridas hasta que los agentes de la Policía local intervinieron para dar por finalizado este altercado. De acuerdo al medio ABC, decenas de detenidos fueron conducidos a la dependencia policial más cercana donde pasarán la noche acusados de desorden público y agresión.

No obstante, no se descarta que las personas involucradas se queden sin asistir al estadio Do Dragao de Oporto, ya que la UEFA podría confiscar sus boletos al condenar estos actos de violencia. Dicho partido contará con un aforo de 16.500 espectadores tras la aprobación recibida por las autoridades sanitarias de Portugal.

De igual forma, todo quedó listo para que Manchester City y Chelsea se vean las caras en la final de la actual Champions League que volverá a tener dos equipos ingleses enfrentándose. La última vez se dio en la edición 2019 cuando Liverpool venció por 2-0 a Tottenham con goles de Mohamed Salah y Divock Origi.

