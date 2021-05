Fútbol sin vacunas: Minsa deniega inoculación a selección

La pandemia ha generado requisitos indispensables, con tintes de obligatoriedad, para que algunos deportistas de alto rendimiento compitan de forma segura. El fútbol no es la excepción, así lo entendió la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que ante la ola de contagios en los posibles países anfitriones —Colombia se dio de baja y Argentina continúa— envió una carta a las federaciones anunciando que las delegaciones deberán contar por lo menos con la primera dosis de vacunación contra el Covid-19.

“Por la presente informamos que, ante el curso actual de la pandemia en el continente, la aplicación de al menos una primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 al plantel completo de cada selección —jugadores, cuerpo técnico, asistentes y demás miembros de la delegación— es una condición ineludible para la participación en la Copa América 2021”, se lee en la carta. En esa línea, las diez selecciones de fútbol que participarán en el certamen deberán utilizar las dosis de Sinovac que la misma Conmebol consiguió y destinó para las federaciones. Sin embargo, en el caso de la selección peruana no será tan fácil. Y es que el lote de dicha vacuna no puede ingresar al país porque no tiene registro sanitario.

Semanas atrás, la FPF envió una carta al Ministerio de Salud pidiendo que la delegación nacional sea vacunada con dosis de Pfizer, asegurando que era requisito fundamental para la Copa América, algo que realmente la Conmebol no había anunciado. Hecho que hoy les juega en contra a los directivos de la Blanquirroja, pues tras hacer llegar la nueva carta del ente que rige el fútbol sudamericano al ministro de Salud, Óscar Ugarte, su respuesta fue negativa.

Busca soluciones

El Ministerio de Salud señaló que no dispondrá vacunas para la selección ni tampoco permitirá ingreso de vacunas de Sinovac a Perú. “Lo que no podemos hacer es romper las reglas y autorizar el ingreso de las vacunas que envía la Conmebol”, dijo Ugarte en RPP para luego referirse al pedido de la Conmebol, que exigió que todas las selecciones deben estar vacunadas para participar en la Copa América. “No se justifica. Si bien es una decisión arbitraria de la Conmebol que no tiene base científica. Se puede hacer, pero no con vacunas que no entren al país porque no están registradas. La selección si está obligada, se desplaza a otro país y que se vacune. No hay problema con eso”, agregó,

La vacuna Sinovac de Conmebol ingresó a Chile, Paraguay, Venezuela y Ecuador, precisamente la Bicolor viajará a este último país para jugar (8 de junio) por las Eliminatorias a Qatar 2020 y se asoma como la primera opción para la FPF. Cabe indicar que hasta el momento no se confirma que la Copa América se jugará en su totalidad en Argentina, pues Chile continúa siendo una alternativa y, de albergar la Copa, también podría ser el país donde la selección se vacune.

La palabra

Miguel Araujo - Jugador de la selección

“No me he podido vacunar en Holanda, no han llegado a mi edad. Pero considero que los dirigentes se encargarán de eso, nosotros no nos vamos a desenfocar. Vamos a esperar que diga Conmebol”.

Lapadula se sumó a la Bicolor

Gianluca Lapadula llegó a nuestro país e inmediatamente se sumó a los trabajos de la selección que se prepara para enfrentar a Colombia y Ecuador. “Estoy feliz y agradecido por todo el cariño. No tengo experiencia jugando en la altura, pero un amigo colombiano del equipo me contó cómo es. Podemos ganar los dos partidos”, señaló y se refirió a la posibilidad de jugar junto con Paolo Guerrero. “A mí me gusta jugar solo o junto con otro delantero, no tengo ningún problema”, agregó.

Gianluca Lapadula ha disputado dos partidos oficiales con la selección peruana. Foto: Twitter

