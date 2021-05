Alfredo Morelos será baja en Colombia tras dar positivo a la COVID-19

Siguen de malas. La selección de Colombia tuvo en este viernes 28 de mayo una jornada para el olvido luego de confirmar las bajas de dos jugadores. Primero, las redes sociales del combinado cafetero anunciaron la desconvocatoria de James Rodríguez debido a que este no llegaba en su óptimo estado físico a la fecha doble de eliminatorias en junio.

Luego, mediante un comunicado oficial, el seleccionado dirigido por Reinaldo Rueda confirmó su segunda ausencia luego de que Alfredo Morelos diera positivo a la COVID-19 . De esta manera, el delantero de los Rangers de Escocia no estará para los partidos ante la selección peruana y la argentina del 3 y 8 de junio, respectivamente.

“El cuerpo técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores informa que, siguiendo los protocolos de bioseguridad, fueron realizadas las pruebas RT PCR y fueron hallados dos casos positivos para COVID-19, el jugador Alfredo Morelos y el kinesiólogo José Rendón. Tras conocerse los resultados positivos, siguiendo los protocolos, se realizó el respectivo aislamiento de las dos personas, quienes, de momento, se encuentran asintomáticos”, indicaron los colombianos en su pronunciamiento.

Comunicado de la Selección Colombia tras el positivo de Alfredo Morelos. Foto: FCF.

James Rodríguez mostró su decepción con Reinaldo Rueda tras ser desconvocado

Luego del comunicado emitido por la selección colombiana donde confirmaba la desconvocatoria de James Rodríguez, el volante de Everton también publicó un pronunciamiento dando a conocer su disconformidad con esta decisión asegurando que se encontraba en la parte final de su recuperación y que podría haber estado ante Perú y Argentina.

“Con sorpresa recibo el comunicado del cuerpo técnico, manifestando no contar conmigo y deseándome una recuperación total. Recuperación que ya realicé y en la que he sacrificado mucho. Lo anterior me llena de profunda decepción, por lo que para mí significa jugar por mi país. No recibir la confianza de parte del cuerpo técnico rompe con todo y me genera un enorme dolor, ya que por la camiseta de la selección colombiana siempre he dejado hasta la vida”, indicó el hábil futbolista.

