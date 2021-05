Santos vs. Cruz Azul: así lució el estadio previo al inicio del partido

Santos Laguna y Cruz Azul se enfrentan esta noche por la final de ida de la Liga MX 2021. El Estadio Corona, donde los Guerreros actúan de locales, es el escenario para el primero de los dos choques definitorios por el título de la Primera División de México.

Cruz Azul, de nuestros compatriotas Juan Reynoso y Yoshimar Yotún (titular en la Máquina Cementera), visita el escenario de los laguneros con capacidad para 30.000 espectadores y que luce una importante presencia de espectadores en la previa de la primera final del Torneo Guard1anes 2021.

El recinto de Santos cuenta con aproximadamente 21.000 personas para el duelo de esta noche debido a medidas de protocolos por la pandemia del coronavirus. Disposiciones de la Liga MX en ambas finales permitirán un aforo máximo del 70% en los recintos Corona (Santos Laguna) y Azteca (Cruz Azul) .

Marcos Riquelme, gobernador de Coahuila, dispuso que para el enfrentamiento de esta noche se redoble las fuerzas del TSM Laguna y en los posibles lugares de celebración una vez culmine el partido. Señaló que la medida tiene como finalidad evitar aglomeraciones y descontrol de la ciudadanía.

Juan Reynoso: “Y a ganar, esta no se nos puede escapar”

Los cementeros con Juan Máximo Reynoso a la cabeza buscan terminar una racha que data hace más de 20 años sin lograr un título liguero del fútbol mexicano (1997). Tras clasificar a la final del torneo Clausura Guard1anes 2021, el peruano se dirigió a sus jugadores y los arengó de cara a estos dos partidos definitorios.

“Así, juntitos como pasó en la bronca, como empezó los minutos finales. Nadie nos tumba, fuertes, no hablar de más”, son una pequeña parte de las arengas del entrenador que se pueden escuchar como parte de la serie El color es azul que compartió Cruz Azul.

Finalmente, Reynoso Guzmán recalcó que el título no se les puede escapar de ninguna manera. “Y a ganar eh, esta no se nos puede escapar, no se nos puede escapar. ¡Felicidades, muchachos!”, expresó.

