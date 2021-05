Real Madrid: Zidane recibió mensajes de despedida de Ramos, Benzema y otros

Se acabó la era de ‘Zizou’ en el Real Madrid. En la mañana de este jueves 27 de mayo, el club blanco hizo oficial la salida de Zinedine Zidane, quien deja el buzo merengue por segunda vez . Puede que el campeón del mundo con Francia en 1998 no esté más en la institución, pero su legado permanecerá.

De la mano de Zinedine Zidane, el club merengue alcanzó tres Champions League de manera seguida, dos Copas del Rey, dos Supercopas de España, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa y dos Ligas Españolas . Sin duda alguna, un ganador nato. Y como era de esperarse, el ‘Míster’ —como se le conocía en España— recibió una ola de mensajes de agradecimientos y buenos deseos por parte de los jugadores del Real Madrid.

Las principales figuras de la plantilla merengue se hicieron presentes en sus redes sociales. Karim Benzema, Sergio Ramos, Luka Modric, Toni Kroos, Dani Carvajal, Casemiro, Lucas Vásquez, Nacho, entre otros, dedicaron sentidos mensajes a su exentrenador Zinedine Zidane.

Karim Benzema

“Gracias, hermano, por todo lo que me has dado tanto colectiva como personalmente. Estoy orgulloso y honrado de haber podido avanzar y crecer con el hombre que eres. Nos vemos”.

Sergio Ramos

“ZZ, el único. Te deseo todo lo mejor. Te lo mereces, te lo has ganado. Disfruta de la vida, disfruta de la familia. Fuerte abrazo, míster. Gracias”.

Thibaut Courtois

“Ha sido un honor tener de entrenador a una leyenda como tú. Gracias por lo que me has enseñado, por la confianza que siempre has tenido en mí y por lo que hemos ganado juntos, Zidane. Ojalá nos volvamos a encontrar. ¡Te deseo lo mejor!”.

Luka Modric

“Míster, ha sido un placer jugar para ti y ganar contigo. Eres muy grande. Mucha suerte”.

Toni Kroos

“Ha sido un placer. Gracias, Zizou”.

Raphael Varane

“ZZ. El maestro. Desde que llegué a Madrid hace 10 años, has sido más que un entrenador, has sido un mentor. Me ayudaste a desarrollarme como jugador y como hombre. Has podido llevar a esta generación dorada a la cima con clase (¡y varias veces!). No puedo agradecerte lo suficiente todos los consejos que me has dado, tanto dentro como fuera del campo. ¡Gracias de nuevo, jefe! ¡Buena suerte y hasta pronto!”.

