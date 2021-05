Deportivo Binacional: de la gloria a la crisis

Hace poco menos de dos años, Deportivo Binacional hacía historia en el balompié nacional al coronarse campeón de la Liga1 2019 bajo la batuta de Roberto Mosquera; lo consiguió tan solo un año después de su ascenso a la primera división. Si la gesta no terminaba de sonar épica, lo hacía frente a uno de los cuadros más importantes del país, Alianza Lima y en condición de visitante en el Estadio Alejandro Villanueva.

El 2020 empezó movido para el Poderoso del Sur. En primera instancia se comunicó la salida del entrenador campeón debido a la no renovación de su contrato y en su lugar llegó el argentino César Vigevani, quien estuvo menos de dos meses en la institución. Dirigió solo tres partidos, uno de ellos fue la primera y única edición de la Supercopa Peruana que perdió ante el recién ascendido Atlético Grau por 3-0.

Días después de su salida sostuvo en una entrevista para radio Ovación que él no había confeccionado el plantel y no pudo llevar un solo refuerzo al club como había solicitado previamente, lo que hacía “inviable nuestro proyecto”. Un presagio de lo que sucedería meses posteriores.

El colombiano Flabio Torres asumió como DT del club y a la par la iluminación artificial llegó al Estadio Guillermo Briceño de Juliaca. Bajo los reflectores lograron una victoria en su debut continental ante Sao Paulo mientras que por el torneo local obtuvieron un empate frente a UTC y tres puntos contra Sport Boys, pero la ‘luz’ duró poco.

Se agravó la pandemia por el coronavirus y los celestes se despidieron de los terrenos de juego con una caída por 8-0 frente a River Plate. En su regreso, luego de cinco meses, perdieron frente a Alianza Lima por vía administrativa debido a rompimiento de protocolos de algunos de sus jugadores y su participación en Copa Libertadores se volvió una pesadilla: perdieron sus cuatro partidos restantes y recibieron un total de 25 goles.

Durante su participación en la Copa Libertadores del 2020, Binacional sufrió duras derrotas siendo la más abultada un 8-0 frente a River Plate. Foto: difusión

Los problemas institucionales no fueron ajenos al club, los jugadores protestaron por la suspensión perfecta impuesta por la dirigencia, el retraso en el retorno a los entrenamientos y el despojo del seguro médico al plantel en plena crisis sanitaria.

En medio de los problemas se despidió a otros dos entrenadores. Torres fue cesado por malos resultados y buscaron repetir la fórmula ganadora de antaño con el regreso del profesor Javier Arce, ganador del Apertura 2019 con los de Juliaca que le permitió el acceso a los play offs de dicho año, pero el resultado no fue el mismo. Duró solo 14 partidos.

Luis Flores, quien los ascendió desde Copa Perú y dirigió en su estreno en la primera categoría del fútbol peruano en el 2018, volvió para cerrar la campaña 2020 con un décimo tercer lugar en la tabla acumulada. La directiva le renovó la confianza para este año, pero los resultados no lo acompañaron. Dos goleadas en contra al campeón Sporting Cristal y Sport Huancayo fueron suficiente para su salida.

En su reemplazo llegó Rubén Darío Insua, pero solo duró tres partidos, cosechó 1 punto de 9 posibles y sumó un total de 25 días en el cargo. Hasta la fecha no se anuncia al nuevo entrenador.

Los doce cambios de DT

La gran cantidad de estrategas que han pasado por el conjunto juliaqueño hacen imposible desarrollar un proyecto deportivo serio, que mantenga al equipo en posiciones expectantes y se obtengan clasificaciones internacionales.

Entre interinatos y permanentes, son 12 cambios en 41 meses. El promedio es un reemplazo de entrenador cada 3 meses aproximadamente, según una información brindada por Jesús Chirinos de Son Datos No Opiniones para esta nota.

Estos son los directores técnicos que dirigieron a los celestes desde el 2018:

Luis Flores

Mario Flores

Javier Arce

Javier Uturunco

Roberto Mosquera

César Vigevani

Willy Escapa

Flabio Torres

Javier Arce

César Chávez-Riva

Luis Flores

César Chávez-Riva

Rubén Insúa.

Rubén Insua duró solo tres partidos en el cargo. Dos derrotas ante Municipal y Alianza Lima, así como un empate frente a Melgar decidieron su suerte. Foto: difusión

Yorkman Tello: “Me duele mucho toda esta situación que viene pasando Binacional”

La República se contactó con el futbolista Yorkman Tello, quien se mantuvo durante seis temporadas en Deportivo Binacional y conquistó tanto la Copa Perú 2017 como la Liga1 2019, donde incluso fue capitán del equipo y se ganó a pulso el rótulo de referente del equipo. El volante de 31 años nos comentó sobre su paso en el elenco, la relación con la dirigencia y expresó su dolor por el presente del primer equipo, ya que se considera “un hincha más”.

La pandemia fue un punto de quiebre en Binacional. ¿Cómo lo tomaron en ese entonces?

Fuimos el club que le chocó mas por todos los problemas que ustedes ya saben también, el tema de la suspensión perfecta; fue el equipo que no entrenó casi un mes y medio, el último club que volvió a los entrenamientos en el mes de julio, todo eso nos pasó factura en el torneo.

No estuviste muy de acuerdo con la suspensión perfecta, incluso declaraste que ibas a analizar propuestas que llegaran a aparecer en el 2020... ¿Cómo fue el proceso de negociación que llegó a buen puerto?

En lo personal ya estaba evaluando retirarme del club porque no estaba cómodo, no me sentía estable y aparecieron tres clubes queriendo contar conmigo a mitad de año, uno fue Cusco (donde actualmente milita) pero no se pudo dar mi llegada a ningún club porque tenía contrato con Binacional; mi vínculo era hasta diciembre y terminé mi contrato.

Era contradictorio que hayan recibido premios económicos ese año y no tuvieran consideraciones en la reducción de sueldo...

Esa era nuestra molestia más que todo porque veníamos de ser campeones, sabíamos el dinero que le iba a ingresar a la institución, el dinero que ya había recibido (...) el grupo se mantuvo unido, todos decidimos irnos a suspensión perfecta,; agradezco a mis compañeros porque siempre hemos sido un gran grupo (...) pero fue en vano todo porque llegamos a un buen puerto con los directivos, pero salimos perjudicados en lo deportivo.

¿La relación con el presidente Aquino siempre fue la misma? ¿O una vez que campeonaron cambió su forma de actuar?

La relación con el presidente que tengo yo es muy buena, la verdad, pero creo que después de campeonar llegaron personas que por ahí le comieron la cabeza. Se podía decir que le metían cosas que no eran y el también se dejó llevar por esas personas. El lo reconoció, recapacitó (...) No sé si por ahí se mareó con la fama el presidente por ser campeón, pero el siempre ha sido una persona humilde.

¿Tener 11 entrenadores en 3 años no afecta la estabilidad como club?

Claro que desestabiliza, todo jugador quisiera tener una idea de juego por muchos años como lo viene haciendo Cristal con Roberto, que le esta yendo muy bien, es un entrenador muy bueno. Nosotros también quisiéramos tener un entrenador por mucho tiempo, pero lastimosamente el fútbol es muy inestable, los que mandan son los resultados.

¿En algún momento conversaron con la dirigencia expresándole su malestar por la cantidad de entrenadores que pasaban por el club o se mantenían al margen?

Les aconsejábamos que queríamos un entrenador que venga a sumar y que le den un poco más de tiempo porque eso es lo que merecen los entrenadores. De la noche a la mañana no vas a plasmar tu idea de juego, sería mentirles, pero ya la decisión es de ellos. Ellos son los dueños del equipo, los que toman las decisiones y nosotros estamos para acatarlas.

¿Qué opinas del presente del club?

A mí me duele mucho toda esta situación que viene pasando Binacional;, he pasado seis años muy hermosos, me atrevería a decir que soy hincha del club, me siento un puneño más, he compartido muchas cosas con esa gente así que yo le deseo lo mejor a Binacional. Siempre le he deseado lo mejor, yo y mi familia porque somos agradecidos (...) sé que van a salir adelante por la calidad de jugadores que tienen y mejores personas.

Capitán. Tello fue uno de los líderes del Binacional campeón del 2019. En la foto celebra un tanto frente a Sporting Cristal. Foto: difusión.

El presente en la Liga 1

La fase 1 culminó el pasado fin de semana y Binacional ocupó la última casilla del grupo B de la competición con solo cuatro unidades en nueve partidos producto de siete derrotas, un empate y una victoria frente a Alianza Universidad. Fueron el conjunto más goleado de la primera parte de la Liga 1 con 21 tantos encajados y no pudieron mantener la valla invicta en ningún partido. Según el portal Son Datos No Opiniones son el segundo equipo con peor posesión de balón.

