Cruz Azul vs. Santos Laguna: el posible once de la Máquina Cementera

Cruz Azul vs. Santos Laguna se verán las caras en el partido más importante de la temporada este jueves 27 de mayo por la final de ida de la Liga MX.

La Máquina Cementera saldrá en busca de un buen resultado en su visita ante los laguneros que le permita cerrar la llave en casa. Los dirigidos por Juan Reynoso saben que es un cotejo muy importante de 180 minutos. El objetivo es acabar con la sequía de 24 años sin títulos.

La última vez que Cruz Azul campeonó fue en 1997. Foto: EFE/José Méndez

“Así juntitos como pasó en la bronca, como empezó los minutos finales, nadie nos tumba, eh, fuertes, no hablar de más. Y a ganar, eh, esta no se nos puede escapar, no se nos puede escapar. ¡Felicidades, muchachos!”, dijo Reynoso luego de eliminar al Pachuca en la semifinal.

Para esto, el Cruz Azul pondrá su mejor once para relucir los buenos números que ha tenido en defensa y en ataque a lo largo de la temporada.

Será la definición número 17 de la Máquina Cementera, en la cual el balance está con seis victorias y 10 derrotas .

Cruz Azul: posible alineación ante Santos Laguna

Si no se presenta un inconveniente de último momento, Cruz Azul arrancaría con una formación de 4-4-2 ante Santos Laguna. Juan Reynoso ya ha disputado finales en su carrera como entrenador, y esta vez tendrá que poner su mejor once para salir airoso en el duelo de ida.

Cruz Azul (1-4-4-2): Corona; Escobar, Aguilar, Domínguez, Rivero; Pineda, Baca, Romo, Fernández; Giménez y Rodríguez.

