Clásico del norte entre Aurich y Grau se jugará el lunes a las 3.30 p. m.

Fútbol peruano. Juan Aurich y Atlético Grau de Piura protagonizarán el partido más importante de la tercera fecha de la Liga 2. Se jugará el lunes 31 de mayo a las 3.30 p. m. en el Estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador.

Ambas escuadras llegan muy bien a esta jornada; los chiclayanos tienen seis puntos y comparten el primer lugar de la tabla de colocaciones con campeonato con Santos de Nasca.

Juan Aurich viene de derrotar por 2-0 a Pirata F.C. en la primera fecha y ´por 2-1 a Comerciantes Unidos en la segunda fecha.

Respecto a los piuranos, tienen cuatro puntos en la tabla de posiciones, merced a su empate 2-2 con Sport Chavelines y su triunfo de 2-0 sobre Deportivo Coopsol.

¿Ventaja alba?

Debido a que en esta temporada no se transmiten por televisión todos los partidos de Liga 2, Juan Aurich no tiene referencias en vídeo de Atlético Grau de Piura, ya que sus partidos de la primera y segunda fecha no fueron televisados.

Caso contrario ocurre con los albos, pues tienen a disposición los partidos de Aurich ante Pirata F.C. y ante Comerciantes Unidos, los cuales sí se transmitieron.

Otro aspecto para destacar en esta jornada es que Atlético Grau comenzó su preparación hace cuatro meses, mientras que Juan Aurich, recién hace un mes.

A pesar de todos los ingredientes previos para este cotejo, el lunes en la cancha se definirá el real rendimiento de ambos equipos.