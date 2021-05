Continua la Copa Libertadores. Boca Juniors vs. The Strongeest chocarán por la última jornada del Grupoc C del torneo intercontinental. Argentinos y bolivianos se verán las cara en el estadio La Bombonera a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana), en un duelo que será transmitido por ESPN.

Es un choque de vida o muerte para ambos. Por un lado, los xeneizes pelean por la punta del grupo y alcanzar al Barcelona SC, que chocará frente a Santos. Por el lado de The Strongest, el equipo pelea el segundo lugar de la tabla, pues hasta el momento está empatado en puntos con los brasileños y podría quedar en el segundo puesto, de ganarle a los argentinos.

Estadio donde juegan Boca Juniors vs. The Strongest

Boca Juniors vs. The Strongest jugarán en el Estadio La Bombonera, de Argentina.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs The Strongest?

México: 7.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite el Boca Juniors vs. The Strongest?

Argentina: ESPN

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

España: DAZN

Uruguay: ESPN.

¿Cómo ver Boca Juniors vs. The Strongest por internet?

Para ver EN VIVO y EN DIRECTO el cotejo por la Copa Libertadores entre el Boca Juniors y The Strongest, deberás sintonizar la señal de ESPN, la cual llevará el minuto a minuto para la región de Latinoamérica. La transmisión ONLINE podrás verla a través de La República Deportes.

Tarjeta Roja EN VIVO

Si deseas sintonizar en vivo, online y gratis el duelo de Villarreal vs. Manchester United, puedes visitar https://www.tarjetarojatvonline.tv/, que ofrece links del juego.

Roja Directa EN VIVO

A través de Roja Directa, podrás ver el partido en vivo de Villarreal vs. Manchester United por la Europa League. Para ello, debes acceder aquí: https://www.rojadirectatv.tv/.

Pirlo TV EN VIVO

Con los enlaces de https://www.pirlotv.fr/ no te perderás el Villarreal vs. Manchester United en el Estadio Arena Gdansk desde las 2.00 p. m.

Alineación de Boca Juniors

Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Lisandro López, Frank Fabra; Alan Varela, Agustín Almendra, Jorman Campuzano; Sebastián Villa, Cristian Pavón y Carlos Tevez.

Alineación de The Strongest

Daniel Vaca; Saúl Torres, Jesús Sagredo, Fernando Marteli, Gabriel Valverde, José Sagredo; Ramiro Vaca, Richet Gómez, Willie Barbosa; Jair Reinoso y Rolando Blackburn.