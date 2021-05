Partidos de HOY miércoles 26 de mayo EN VIVO ONLINE por las ligas de Alemania, Perú, Portugal, entre otras se enfrentan por la jornada de esta fecha para asegurar la clasificación a la próxima etapa. Sigue la transmisión de todos los partidos por La República Deportes a través del minuto a minuto.

Partidos de hoy 26 de mayo de 2021

Entre los partidos más importantes que se juegan hoy están los choques de Universidad Católica vs Atlético Nacional, Villarreal vs Manchester United y Corinthians vs River Plate, que puedes seguir en directo desde la transmisión que hará La República con el minuto a minuto de cada encuentro.

Partidos de hoy: Europa - UEFA Europa League

14:00 Villarreal vs Manchester United

Partidos de hoy: Bundesliga

11:30 Köln vs Holstein Kiel

Partidos de hoy: Primeira Liga

15:45 Arouca vs Rio Ave

Partidos de hoy: Copa Sudamericana

17:15 Bahia vs Torque

17:15 Independiente vs Guabirá

19:30 Huachipato vs San Lorenzo

19:30 Corinthians vs River Plate

19:30 Sport Huancayo vs Peñarol

19:30 Rosario Central vs 12 de Octubre

Partidos de hoy: Copa Libertadores

17:00 Internacional vs Always Ready

17:00 Olimpia vs Deportivo Táchira

19:00 Barcelona vs Santos

19:00 Boca Juniors vs The Strongest

21:00 Nacional vs Argentinos Juniors

21:00 Universidad Católica vs Atlético Nacional

Partidos de hoy: USL

19:00 Birmingham Legion vs OKC Energy

20:00 Austin Bold vs Real Monarchs

¿Qué canales transmitirán los partidos de hoy 26 de mayo de 2021?

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy 26 de mayo de 2021 solo deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.