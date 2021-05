Paolo Guerrero “aún no está a un 100%″, según Julio ‘Coyote’ Rivera

Pese a no tener mucha continuidad en los últimos meses debido a que se viene recuperando de una lesión en la rodilla derecha, Paolo Guerrero fue convocado por Ricardo Gareca para los encuentros ante Ecuador y Colombia por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

El ‘Depredador’ volverá a estar a disposición del técnico de la selección peruana tras haberse ausentado en las anteriores convocatorias para las primeras cuatro fechas de las Clasificatorias. Su último llamado había sido en noviembre de 2019 para disputar un amistoso ante los cafeteros.

Ante este escenario, el hermano del delantero, Julio Rivera, consideró que Guerrero aún no ha recuperado su nivel en su totalidad, a pesar de que su regreso con su club, Inter de Porto Alegre, se dio en la final del Campeonato Gaúcho ante Gremio, en donde cayeron por 2 a 1 en el resultado global.

“Paolo es muy picón, no le gusta perder y se quedó con el sinsabor de no ganar en el campeonato gaucho. Está con mucha hambre de jugar. A mi parecer, todavía no está a un 100%. Espero que llegue a ese nivel, pero para estos partidos es complicado”, comentó en diálogo con RPP Noticias.

Asimismo, el ‘Coyote’ sostuvo que si su hermano aún no logra llegar a su 100%, quienes deberían ser titulares son aquellos jugadores que sí lo estén y que tengan continuidad en sus clubes.

“Hay que ser realistas. El que esté al 100% y que esté en buen momento debe estar dentro del campo. No solo por la fuerza o por ser referente tiene que estar ahí, todavía le falta para recuperar su 100%”, manifestó el exjugador de Sporting Cristal.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.