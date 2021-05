Marcus Rashford, jugador del Manchester United, calificó la derrota contra el Villarreal en la final de la Europa League como “una decepción”.

“En una palabra, es una decepción. Es difícil de explicar, porque vinimos a ganar, trabajamos muy duro toda la temporada para estar aquí, para ganar un trofeo y no ha pasado”, atinó en primera instancia Marcus Rashford.

“Tenemos que superar la decepción, reflexionar y ver qué hemos hecho mal y qué podemos mejorar. No podemos rendirnos, eso es imposible”, añadió el inglés para BT Sport.

Por otra parte, Marcus lanzó un mensaje esperanzador para todos los aficionados del United de cara a la próxima temporada.

“La gente habla mucho del Manchester United, pero para mí el hambre, el deseo, las ganas de luchar... Lo tenemos todo para estar en el máximo nivel”, subrayó.

“Hemos demostrado por qué podemos estar en finales como esta. Acabar segundos en la Premier no significa nada; perder hoy, no significa nada. Solo hay un ganador. Hay que trabajar para asegurarnos de que no vuelve a pasar”, añadió el joven atacante de los Red Devils.

