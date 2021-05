¿La Copa América se muda?

La pandemia continúa siendo el rival más poderoso a vencer por la Conmebol. La suspensión de la fecha doble de marzo de las Eliminatorias a Qatar 2022 fue apenas una piedra en el zapato para el ente rector del fútbol sudamericano, pues hoy tiene que afrontar nuevos obstáculos para sacar adelante la Copa América, la misma que ya fue suspendida el año pasado por el coronavirus.

Hace una semana Colombia, una de las sedes, pidió aplazar el torneo a fin de año debido a la situación social y política que afronta, además del gran número de casos positivos por coronavirus que presenta. La negativa de la Conmebol fue inmediata y desde entonces busca soluciones. Recibió predisposición de Chile, Ecuador y Venezuela para albergar el evento deportivo, pero en la interna —para muchos— la mejor opción era mudar todo a Argentina, pues ya estaba establecido como sede junto con el país cafetero.

Sin embargo, todo cambió luego de que el gobierno argentino decidiera implementar la cuarentena y cancelar el fútbol por el gran número de contagiados. Incluso, el viceministro de salud de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, sugirió aplazar “un par de meses” la organización de la Copa, que comenzará el 13 de junio.

Una nueva opción

Ante tanta dificultad y el deseo de la Conmebol por realizar la Copa América en junio sí o sí, la posibilidad de mudar el torneo a Estados Unidos no es nada descabellada. Se supo que es una opción que va tomando forma y que en este momento lidera la lista de posibilidades. En ese país se llevará a cabo la Copa de Oro 2021 del 10 de julio al 1 de agosto por lo que no habría cruce de fechas , además la Copa América no se jugaría en los mismos estadios y ciudades que la Copa organizada por la Concacaf, pues esta se llevará a cabo en Texas, además de Orlando, Las Vegas, Kansas City y Phoenix.

La primera preocupación para las federaciones asociadas es el tema de la logística que deberá cambiar en menos de veinte días , lo cual podría significar que el torneo se retrase unas semanas.

La buena noticia es que el fútbol sudamericano podría nuevamente vivirse con gente en las gradas. De jugarse en Estados Unidos, los hinchas podrán asistir a los estadios, ya que en dicho país las restricciones por el covid son cada vez más flexibles, debido a que gran número de su población ya fue vacunada. Incluso, existen lugares específicos y distintos estados en los que el uso de mascarilla no es obligatorio.

Esto sin duda sería un gran ingreso económico a Conmebol, pues la respuesta del hincha sudamericano en Estados Unidos ha sido muy aceptable, solo hay que recodar que la Copa América centenario se llevó a cabo con éxito en verano del 2016. Habrá Consejo Conmebol en las próximas horas y la Copa por fin tendrá un destino.

Sabía que...

De malas. La FPF confirmó las desconvocatorias de Edison Flores y Christofer Gonzales por lesión y problema de salud, respectivamente. Alexis Arias (Melgar) y Raziel García (Cienciano) ocuparán su lugar.

Reacciones

Antonio García Pye, gerente de la selección

“Está estimado que Paolo Guerrero llegará a Lima el 31 de mayo. Estamos viendo las alternativas para que pueda venir, hay un 95% de posibilidades de que venga en un avión privado”.

Christian Ramos, defensa de la selección

“La ausencia de Zambrano puede ser una posibilidad para mí, pero si no me toca hay que apoyar al que esté. Tenemos que sacar los seis puntos: ganarle a Colombia y mantener el cero en el arco”.

