Juventus anunciará la salida de Cristiano Ronaldo, según portal italiano

La irregular temporada que hizo Juventus a nivel local e internacional ha generado que la interna del club turinés tomen decisiones con la finalidad de reestructurar el plantel.

Al respecto, la Juventus comunicó la salida de Fabio Paratici, exdirector deportivo que estuvo en la entidad bianconeri por varios años. Asimismo, aún vienen evaluando la permanencia de Andrea Pirlo, ya que el nombre de Massimiliano Allegri está sonando fuerte, y el jueves 27, se podría hacer oficial su regreso a Turín.

Eso no sería todo, ya que la plataforma italiana SportMediaset afirma que la Juventus anunciará la salida de Cristiano Ronaldo en las próximas horas. El portal asegura que el elenco turinés intentará ahorrarse más de 80 millones de euros con su partida.

Cristiano Ronaldo: Conseguí el objetivo que me puse desde que vine a Italia

Cristiano Ronaldo, delantero de la Juventus, consideró este lunes, en un análisis de su temporada, que consiguió “el objetivo” que se puso desde su llegada al fútbol italiano, el de ganar todos los trofeos nacionales, la Serie A, la Supercopa y la Copa.

El atacante escribió un largo mensaje en su cuenta de Instagram, seguida por 289 millones de usuarios, para analizar la recién terminada campaña, en la que Juventus acabó cuarto en la Serie A y ganó la Supercopa y la Copa Italia. El jugador portugués fue, además, el máximo artillero del torneo con 29 goles.

“Este año no pudimos ganar la Serie A, enhorabuena al Inter por un título merecido. Sin embargo, tengo que dar valor a todo lo que conseguimos en esta campaña con el Juventus a nivel de equipo y personal”, añadió.

“La Supercopa italiana, la Copa Italia y el título de máximo artillero me llenan de alegría, sobre todo, por la dificultad que requieren en un país en el que no es fácil ganar. Con estos logros, conseguí el objetivo que me puse desde el primer día en el que llegué a Italia: ganar la Serie A, la Copa y la Supercopa, y ser, además, el mejor jugador y el máximo artillero”, subrayó.

