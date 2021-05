Juan Reynoso a sus dirigidos: “Y a ganar, esta no se nos puede escapar”

Cruz Azul está a dos partidos de romper ‘la maldición’ de la Máquina Cementera, esa que no le permite alzar un título desde hace más de 20 años. La última vez que gritaron campeón fue en diciembre de 1997, con Juan Reynoso como jugador. Ahora, con el ‘ Cabezón’ como entrenador principal, aguardan conseguir la gloria en el balompié azteca .

Pero el camino para llegar a esta instancia no fue fácil. Si bien demostraron un performance casi perfecto en el Clausura 2021 de la Liga MX, tuvieron más de un problema en la liguilla final. El último rival que enfrentó fue Pachuca, equipo al que le ganó por la mínima diferencia con un gol de Santiago Giménez a los 51 minutos. Tras esta sufrida victoria, la Máquina Cementera selló su clasificación.

Luego del pitazo final y ya estando en los camerinos, Juan Reynoso se dirigió a sus pupilos, a quienes les dedicó unas palabras de aliento. “Así juntitos como pasó en la bronca, como empezó los minutos finales, nadie nos tumba eh, fuertes, no hablar de más”, se puede escuchar decir al entrenador peruano en un pequeño extracto de la serie El color es azul que compartió el Cruz Azul en sus redes sociales.

Finalmente, el ‘Cabezón’ recalcó que el título no se les puede escapar de ninguna manera. “Y a ganar eh, esta no se nos puede escapar, no se nos puede escapar. ¡Felicidades, muchachos!”.

Cruz Azul disputará la final del Clausura 2021 de la Liga MX ante Santos . El partido de ida se llevará a cabo este jueves 27 de mayo en el Estadio Corona a las 9.00 p. m. (hora peruana), mientras que la vuelta será tres días después, en el Estadio Azteca, a las 8.15 p. m. (hora peruana).

