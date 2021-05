Boca Juniors vs. The Strongest juegan en vivo online vía Fútbol Libre desde las 7.00 p. m. (hora peruana) de este miércoles 26 de mayo. El Estadio La Bombonera será el epicentro del juego, que se podrá ver a través de la señal de ESPN.

Con un triunfo, los comandados por Miguel Ángel Russo se aseguran un lugar en los octavos de final del campeonato . Los xeneizes arrancaron la Libertadores con dos victorias consecutivas y parecía que pasaría sin problema, pero luego su clasificación se complicó al caer frente a Barcelona SC y Santos.

The Strongest hizo lo contrario: arrancó perdiendo sus primeros tres duelos y luego derrotó en los choques de vuelta a Barcelona SC y Santos, y con ello ha sumado seis puntos.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. The Strongest?

México: 7.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite Boca Juniors vs. The Strongest?

Argentina: ESPN

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

España: DAZN

Uruguay: ESPN

Boca Juniors vs. The Strongest

Alineación de Boca Juniors

Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Lisandro López, Frank Fabra; Alan Varela, Agustín Almendra, Jorman Campuzano; Sebastián Villa, Cristian Pavón y Carlos Tevez.

Alineación de The Strongest

Daniel Vaca; Saúl Torres, Jesús Sagredo, Fernando Marteli, Gabriel Valverde, José Sagredo; Ramiro Vaca, Richet Gómez, Willie Barbosa; Jair Reinoso y Rolando Blackburn.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. The Strongest?

Si tu proveedor de cable no cuenta con los servicios de ESPN, puedes optar por ver el cotejo Boca Juniors vs. The Strongest a través de Futbol Libre, un portal web que ofrece transmisiones de todos los partidos del fútbol argentino y sudamericano.

¿Cómo ver Boca Juniors vs. The Strongest en Fútbol Libre?

Ingresa a la web de Fútbol libre, revisa el listado de compromisos que aparece en la página principal y haz clic en Boca Juniors vs. The Strongest. Luego, en pantalla aparecerá una relación de enlaces para ver el juego seleccionado.

¿Cómo ver Fútbol Libre por internet gratis?

En tu navegador web de preferencia, digita la siguiente dirección: futbollibre.online. Dentro de la plataforma aparecerán todos los partidos a disputarse en el día. Si deseas visualizar un encuentro, haz clic sobre el nombre y escoge uno de los links que se mostrarán en pantalla.

También podrás ver el duelo Boca Juniors vs. The Strongest en tu smartphone. Para obtener la aplicación oficial para dispositivos Android, busca Fútbol Libre TV Argentina en Play Store y descarga la primera opción.