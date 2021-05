Boca vs. The Strongest: Agustín Almendra anotó golazo para el 1-0

Agustín Almendra fue el autor del primer gol del partido entre Boca Juniors vs. The Strongest, por la fecha 6 del Grupo C de la Copa Libertadores 2021. El mediocampista de 21 años remató desde fuera del área y venció al portero Daniel Vaca para firmar el 1-0 parcial en La Bombonera.

Así fue el golazo de Agustín Almendra

El gol de Agustín Almendra ocurrió a los 3 minutos del primer tiempo, cuando los equipos se acomodaban en el campo de Boca. El jugador formado en las divisiones menores en el Xeneize aprovechó un balón fuera del área y empalmó un potente derechazo a las redes de The Strongest.

Con este gol, Agustín Almendra anotó su primer tanto con la camiseta de Boca Juniors en la Copa Libertadores. En tanto, el mediocampista ‘Xeneize’ acumuló tres tantos. No marcaba desde el 7 de octubre del 2019 ante Defensa y Justicia por la Superliga Argentina.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.