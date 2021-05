Benzema llegó a la concentración de Francia con 45 minutos de anticipación

Después de cinco años y siete meses, Karim Benzema vuelve a lucir los colores de la selección francesa de fútbol, y su intención de regresar se evidenció este miércoles 26, cuando acudió a la concentración en Clairefontaine (suroeste de París).

El delantero del Real Madrid llegó a las instalaciones 45 minutos antes de la hora fijada por el seleccionador Didier Deschamps, y su entusiasmo fue notable desde que pisó el lugar de preparación.

Karim Benzema, de 33 años, comienza así su preparación de cara a la Eurocopa, que se desarrollará a partir del 11 junio y durará casi un mes.

El ‘9′ del Real Madrid estuvo apartado de los bleus desde octubre de 2015, cuando estalló el polémico escándalo sobre su presunta implicación en un chantaje a Mathieu Valbuena por el que el jugador merengue tendrá que responder ante la justicia en octubre.

Se espera que el atacante vista de nuevo el uniforme de la selección de Francia en Niza el próximo 2 de junio, en un amistoso ante el País de Gales. Mientras que en la competencia de la Eurocopa tiene la tarea de sobrellevar el complicado grupo que le tocó (F) en el que se medirá a Alemania, Hungría y Portugal.

“Estoy muy orgulloso de este regreso a la selección de Francia y de la confianza que me han brindado. Gracias a mi familia, a mis amigos, a mi club, a ustedes... y a todos los que siempre me han apoyado y me han dado fuerzas en el día a día”, escribió Karim Benzema en sus redes sociales tras oficializarse su regreso.

