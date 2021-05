Antonio Conte no va más en Inter y suena en el Real Madrid

La Serie A ha tenido un cierre de locura, en el cual AC Milan, Juventus y Napoli lucharon por clasificar a la próxima Champions League. A su turno, Inter, en la cima de la tabla de posiciones, cerró la temporada con una goleada a Udinese y se proclamó campeón nacional. Sin embargo, no todo terminó bien en tienda nerazzurra.

En su segundo año en el banquillo, Antonio Conte logró poner fin a la hegemonía de la ‘Juve’ en el fútbol italiano; por eso, el próximo objetivo era la Liga de Campeones. No obstante, la directiva del club tiene otro pensamiento , el cual es desprenderse de algunos jugadores y priorizar la salud económica. Por eso, ambas partes se separaron.

Antonio Conte dirigió al Inter solamente dos temporadas. Foto: Twitter

Il Biscione dio a conocer a través de sus redes sociales que la directiva y el entrenador Conte se reunieron y llegaron a un acuerdo para terminar su vínculo laboral . En su página web resaltan el trabajo realizado por el exfutbolista y le dan las gracias por el 19° Scudetto; asimismo, le desean lo mejor en el futuro.

El polémico técnico estuvo a punto de salir el año pasado debido a los malos resultados y controversias con algunos jugadores de la plantilla. Al parecer todo había cambiado e iba a mejora, sobre todo, tras ganar la Serie A esta temporada 2020/21. Pero las altas esferas interistas tienen en mente otros propósitos: evitar una crisis financiera.

Inter salió campeón de la Serie A luego de 11 años. Foto: Inter

La directiva del Inter necesita deshacerse de algunos de sus jugadores para no tener un desequilibro económico y no le importará nombres. Por dicha razón, Antonio Conte decidió dar un paso al costado, pues no quería que ninguno de sus dirigidos se vaya. Ahora el estratega suena como posible reemplazo a Zinedine Zidane , quien no continuará como DT del Real Madrid.

