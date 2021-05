Luka Modric, quien ha renovado como jugador del Real Madrid hasta el 30 de junio de 2022, aseguró que “no hay nada mejor que ser jugador” del conjunto blanco. Además, resaltó su anhelo de que su décima temporada en el club español sea igual de especial como las anteriores.

“ No hay nada mejor que ser jugador del Real Madrid y no hay mejor sensación que estar jugando en el Bernabéu . Todos quieren llegar a este club y yo he tenido la suerte de estar aquí, ahora voy a cumplir el décimo año y no existe nada mejor que representar a este gran club. Han sido nueve años de sueños y espero que la décima temporada sea también especial”, dijo el volante en una entrevista con el equipo de comunicación de la entidad merengue.

El croata se sintió orgulloso de su estancia en el 13 veces campeón de Champions League. “Llegué aquí casi con 27 años y lo último que esperaba era estar tantos años en este gran club, donde la exigencia es máxima y siempre tienes que estar al nivel más alto posible para merecer seguir. Estoy muy contento y orgulloso de seguir un año más en este equipo”.

Luka Modric precisó que es complicado elegir un momento con el Real Madrid porque hubo varios, pero resaltó que ganar la décima Liga de Campeones fue “de verdad especial porque se esperó 12 años para lograrla. Fue algo único y ganarla de la manera que ganamos este título, sin rendirse hasta el final y creer. Creímos de verdad y ese gol que metimos en el último minuto del partido fue especial. Fue un título impresionante”.

Para el balcánico, lograr el Balón de Oro fue también algo increíble. “Si te imaginas qué quieres ganar en tu carrera, esto es la guinda del pastel. Fue algo espectacular, especial e inolvidable ganarlo en la época en la que estaban Cristiano Ronaldo, Messi y otros grandes jugadores que siempre se habla que van a ganarlo. Es un recuerdo para toda la vida presentar el trofeo en el Bernabéu y ver que la gente aplaudía y coreaba mi nombre. Me emociono hablando de estas cosas”, recordó.

Modric, cuyo peor momento fue cuando estuvo lesionado cuatro meses después de la Décima, advirtió que el secreto de seguir jugando a tan alto nivel es continuar cuidándose al máximo. “Sé que en la carrera de un futbolista, aunque ahora se alarga más, hay que estar centrado, entrenar, recuperarse, comer bien y descansar bien. Por eso creo que sigo manteniendo este nivel que he mostrado este año. El Real Madrid te obliga a hacer lo máximo y mientras esté aquí voy a darlo todo”, sentenció.

Con información de EFE

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.