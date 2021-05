Manchester United: bajas para enfrentar al Villarreal en la Europa League

Manchester United está a un partido de conseguir su segunda UEFA Europa League y el noveno título internacional en su historia . Los diablos rojos se medirán ante el Villarreal de Unai Emery este miércoles 26 de mayo desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Arena Gdansk, en Polonia.

Para este decisivo cotejo, el entrenador Ole Gunnar Solskjaer no podrá contar con importantes jugadores, como por ejemplo Harry Maguire. El defensor y capitán del elenco de la ciudad de Manchester sufrió una torcedura de tobillo el pasado 9 de mayo. Desde entonces, no ha podido entrenar con normalidad y su presencia ante el Submarino Amarillo no está confirmada.

“Ojalá juguemos la final con Harry Maguire, no lo sé”, comentó en su momento el DT noruego, por lo que su lugar sería ocupado por Eric Bailly. Pero esa no es la única baja, pues Anthony Martial y Phil Jones tienen una lesión a la rodilla; Fred es duda por golpe, pero podría estar incluido en la lista de 18 para jugar la final.

Manchester United: bajas para la final de la Europa

Martial (lesión de rodilla)

Phil Jones (lesión de rodilla)

Maguire (lesión de tobillo)

Fred (golpe).

Manchester United: posible alineación

De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Bailly, Shaw; McTominay, Pogba; Greenwood/Daniel James, Bruno Fernandes, Rashford; Cavani.

¿Cuándo se juega la final de la Europa League?

La final de la Europa League entre Villarreal y Manchester United está programada para jugarse en el Arena Gdansk de Polonia este miércoles de 26 mayo a partir de las 2.00 p. m. (hora de Perú).

