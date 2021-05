Luis Suárez arremete contra Koeman: Vi que no tenía personalidad

Luis Suárez tuvo una extensa entrevista con el Partidazo de COPE en la que tocó diversos temas, como su salida del Barcelona, el campeonato con el Atlético de Madrid, si continuará o no en el ‘Atleti’, el futuro de Lionel Messi y la posible llegada del Sergio Agüero al cuadro culé.

Uno de los episodios que le tocó vivir a Suárez fue su abrupta salida del Barcelona. El tercer máximo goleador histórico azulgrana confesó que se sintió maltratado tanto por el expresidente Josep Bartomeu como por Ronald Koeman. Precisamente, sobre el entrenador neerlandés, ‘El Pistolero’ señaló que no tuvo personalidad para decirle que no lo quería.

“¿Quien me trató mal? Primero el presidente, que dijo todo en la prensa en vez de llamarme personalmente y decirme que no me querían. ¿Por que no me lo dicen a mí directamente? Uno es consciente (de) cuando no es útil para el club”, declaró.

“Las palabras del entrenador fueron: ‘Me dijeron que te dijera...’. Koeman me comentó que si lo mío se solucionaba, contaba conmigo para el partido ante el Villarreal. Tanta personalidad no tenía para decirme que no me quería. De todas formas, no era una cosa del entrenador, venía de arriba”, siguió.

Luis Suárez fue vendido por el Barcelona al Atlético de Madrid en 6 millones de euros en variables. El atacante charrúa cerró la temporada 2021 anotando 21 goles en LaLiga y marcando el gol del título ante Real Valladolid en el estadio José Zorrilla para conquistar el título número 11 del ‘Atleti’.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.