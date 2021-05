Karim Benzema: “No veo al Real Madrid sin Zidane”

La permanencia de Zinedine Zidane como director técnico del Real Madrid aún no se define; sin embargo, el entrenador francés cuenta con el apoyo de gran parte del plantel, entre ellos, el delantero Karim Benzema.

En una entrevista con el diario L’Equipe, el recientemente convocado por la selección francesa aseguró que espera que Zidane se mantenga a cargo del club ‘merengue’,

“Hasta ahora es entrenador del Real Madrid. No se va a ir, ya lo verán. Si se va, se va… Pero no veo al Real Madrid sin Zidane”, indicó el ‘Gato’.

Además, Benzema detalló su relación con el campeón del mundo en 1998, a quien calificó como “sincero”. “Cuando las cosas van, me lo dice, pero cuando no, me lo dice también. Siempre, en los entrenamientos, en los partidos, no se va por los cerros de Úbeda. Por eso lo respeto mucho, siempre es muy directo conmigo. Eso me da mucho confianza en el campo”, expresó.

Por otro lado, Benzema manifestó su sentir al recibir nuevamente un llamado a la selección francesa después de varios años. “Fue un día muy especial el pasado martes. Tenía mucha esperanza. Se demostró que muchos esperaban mi regreso. Y estaba muy muy feliz con la convocatoria. Estaba en mi casa de Madrid. Recibí muchos mensajes durante toda la mañana. El rumor iba aumentando y parecía el acontecimiento del día. Y estuve esperando mucho tiempo delante del televisor con mis familiares y mis padres al teléfono”, sentenció.

Texto que debe llenar

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.