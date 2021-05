Bengoechea posó con la camiseta de Alianza Lima: “Qué lindo visitar Matute”

Después de un año y casi tres meses, Pablo Bengoechea visitó este martes el Estadio Alejandro Villanueva. El extécnico de Alianza Lima, que actualmente ejerce el cargo de gerente deportivo de Peñarol, llegó a Lima con el plantel del Carbonero para el duelo contra Sport Huancayo por la última fecha de la Copa Sudamericana 2021.

El ‘Profesor’ pisó la cancha de Matute y posó con la camiseta blanquiazul que utiliza el equipo de La Victoria en la Liga 1 Betsson. “Qué lindo visitar Matute, muchas gracias Alianza. Abrazo grande a su gente y el deseo de lo mejor siempre”, escribió Bengoechea en Twitter.

El mensaje de Pablo Bengoechea tras visitar Matute. Foto: Twitter

El último partido de Bengoechea como DT de Alianza

Pablo Bengoechea renunció en marzo del 2020 luego de la derrota por 2-0 ante Universitario de Deportes en el Estadio Monumental por el clásico del fútbol peruano. Debido a los malos resultados en el inicio del torneo y la Copa Libertadores, el DT de 55 años presentó su renuncia.

“El discurso ya no se escucha, cuando eso ocurre, el estratega se tiene que ir... Siento que mi discurso cayó en un hueco, se me escucha pero no se me hace caso, por lo tanto prefiero dar un paso al costado. Si sigo acá, no seré yo”, declaró Bengoechea en su última conferencia de prensa.

Un título y dos subcampeonatos

Durante sus dos etapas como entrenador de Alianza Lima, Pablo Bengoechea conquistó un título nacional en 2017 luego de 10 temporadas sin lograrlo y dos subcampeonatos consecutivos frente a Sporting Cristal (2018) y Deportivo Binacional (2019).

