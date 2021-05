Sergio Ramos tras quedar fuera de la Eurocopa: Me duele no defender a España

Sergio Ramos conoció este lunes 24 de mayo que no estará en la Eurocopa con la selección española. Así lo dio a conocer Luis Enrique, entrenador de España, luego de dar a conocer a los convocados.

Luego de enterarse que estará ausente en el torneo continental, el capitán del Real Madrid se manifestó en redes sociales y mostró su lamento e impotencia por no haber podido recuperarse a tiempo.

“Después de unos meses jodidos y una temporada atípica y distinta a lo que he vivido en toda mi carrera, también se une la Eurocopa. He luchado y trabajado cada día en cuerpo y alma para poder llegar al 100% con el Real Madrid y la selección, pero las cosas no siempre salen como uno quiere”, expresó Ramos en su cuenta de Twitter.

“ Me duele no haber podido ayudar más a mi equipo y no defender a España, pero, en este caso, es mejor descansar, recuperarse bien del todo y, el año que viene, volver como lo hemos hecho siempre . Duele no representar a tu país, pero hay que ser honesto y sincero”, sostuvo el futbolista de 35 años.

En la parte final de su mensaje, el defensor madridista le deseó lo mejor a sus compañeros esperando que puedan ganar la Eurocopa.

“Le deseo a todos mis compañeros muchísima suerte y ojalá hagamos una gran Eurocopa. Animaré como uno más desde casa. ¡Un saludo grande a todos y siempre Viva España y Hala Madrid!”, concluyó el jugador.

Sergio Ramos no pudo jugar varios cotejos durante la última campaña debido a que sufrió de una lesión en el menisco de la rodilla derecha y, posteriormente, una tendinitis en la pierna izquierda. Incluso, se contagió de COVID-19.

De esta manera, la selección española acudirá a una Eurocopa sin ningún jugador del Real Madrid por primera vez en la historia . El máximo referente de La Roja era Ramos.

El jugador del Real Madrid debutó con la camiseta de su país en marzo del 2005, cuando tenía 18 años. Actualmente, lleva 23 goles y ganó las Eurocopas del 2008 y 2012, y el mundial 2010.

Los 24 jugadores de la selección española que jugarán la Eurocopa

Porteros : Unai Simón (Athletic), De Gea (Manchester United) y Robert Sánchez (Brighton)

Defensas : Gaya (Valencia), Jordi Alba (Barcelona), Pau Torres (Villarreal), Laporte (Manchester City), Eric García (Manchester City), Diego Llorente (Leeds), Azpilicueta (Chelsea) y Marcos Llorente (Atlético)

Centrocampistas : Busquets (Barcelona), Rodri (Manchester City), Pedri (Barcelona), Thiago (Liverpool), Koke (Atlético) y Fabián (Nápoles)

Delanteros: Dani Olmo (RB Leipzig), Oyarzabal (Real Sociedad), Morata (Juventus), Gerard Moreno (Villarreal), Ferran Torres (Manchester City), Adama Traoré (Wolves) y Sarabia (PSG).

