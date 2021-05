Lapadula sobre jugar junto a Guerrero: “Me gusta jugar con un compañero”

Gianluca Lapadula podría integrar el once titular de la selección peruana junto al capitán, Paolo Guerrero, lo cual emociona al delantero de Benevento, pues aseguró que cuando se trata de jugar no tiene inconvenientes en compartir la zona de ataque.

En una conversación con FPF Play, el futbolista nacional reveló que espera la recuperación total del ‘Depredador’ para que finalmente pueda conocerlo y además estar juntos en la misma escuadra.

“ Espero que pueda volver muy pronto. Como lo he dicho antes, me gusta jugar con un compañero cerca a mí. Eso no es un problema. Espero conocerlo y también a Farfán, que espero que se recupere”, declaró el futbolista de 30 años, dejando en claro que está al tanto del estado de otros seleccionados.

En cuanto a sus características como ‘9′, Gianluca Lapadula se describió como un futbolista “que le gusta luchar todas las pelotas”, así como un “delantero que juega dentro del área porque eso ayuda”, y añadió: “He jugado como única punta, con dos puntas, no he tenido problema. Lo importante es jugar”.

Por otro lado, el exjugador del Milan mencionó a los jugadores de la selección peruana que lo sorprendieron en su primera convocatoria y resaltó la tranquilidad que tiene Christian Cueva en el campo.

“ Muchos jugadores peruanos me gustaron. Es diferente ver en la televisión que en la cancha. Tienen muchas cualidades, mucho toque. Cueva, Carrillo, Yoshi, Tapia, ellos me impresionaron ”, enfatizó.

